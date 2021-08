Faktenfuchs: Warum die Impfung nicht "unnötig" ist

Sucharit Bhakdi ist in der "Querdenker"-Szene eine bekannte Figur. Der emeritierte Professor, bis 2012 als Mikrobiologe an den Universitäten in Gießen, Mainz und Kiel tätig, tritt seit Beginn der Pandemie öffentlich als Corona-Maßnahmen-Kritiker auf, etwa in einem Brief an die Kanzlerin und zwei Büchern, die er jüngst mit seiner Frau veröffentlichte. Wiederholt hat Bhakdi dabei auch Falschinformationen verbreitet.

In einem Anfang August veröffentlichten Youtube-Video, das sich seither auf Telegram weiterverbreitet, vertritt Bhakdi die These, die Corona-Impfungen seien unnötig. Denn, so Bhakdi: Aufgrund von früheren Infektion mit vorherigen Coronaviren hätten die meisten von uns schon eine schützende Immunität gegenüber dem Virus gebildet. Beide Schlussfolgerungen sind falsch. Offenbar hat Bhakdi die Ergebnisse einer Studie falsch interpretiert.

Studie aus Dänemark als "Beleg"

Bhakdi stützt sich unter anderem auf eine Studie, die dänische Forschende im Juni 2021 veröffentlicht haben: Sie haben das Blut von rund 200 Probandinnen und Probanden untersucht. Alle hatten sich mit SARS-CoV-2 angesteckt; und alle bis auf einen hatten im Verlauf Antikörper gegen das Virus gebildet. Die Forschenden haben sowohl sogenannte IgA- als auch IgG-Antikörper gegen das Spike-Protein gefunden. IgM-Antikörper, die sich üblicherweise besonders schnell nach einer Infektion bilden, haben sie nicht bestimmt. Sie schlussfolgern, dass fast alle Patienten eine gute Immunantwort gezeigt haben, unabhängig von der Schwere ihrer Symptome.