Faktenfuchs: Ivermectin derzeit kein Medikament gegen Corona

Es gab Hinweise auf die Wirksamkeit von Ivermectin

Ivermectin wurde nicht nur in dieser einen Münchner Klinik eingesetzt. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden ständig bereits zugelassene Medikamente daraufhin überprüft, ob sie auch gegen Covid-19 wirksam sein könnten. Man spricht dann von einem "off-label-use", also ein Einsatz abseits des eigentlichen Zwecks. Einen solchen können Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Therapiefreiheit im Einzelfall anwenden.

Bekannt ist etwa das Medikament Remdesivir, ursprünglich als Mittel gegen Ebola entwickelt. Die Europäische Arzneimittelagentur hat Remdesivir mittlerweile auch für bestimmte Behandlungsformen als Medikament gegen Covid-19 zugelassen, da es einen anscheinend zur Genesung der Patienten beiträgt und diese eine kürzere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.

Zum Einsatz von Ivermectin gab es bereits viele Studien, eine mögliche Wirkung gegen Covid-19 wird fortlaufend erforscht. Dass Ivermectin überhaupt in Betracht gezogen wurde, hat damit zu tun, dass schon vorher bekannt war, dass der Wirkstoff Viren hemmen kann. Im Juni 2020 wurde eine vielversprechende Laborstudie publiziert. Dort wurden die Versuche aber "in vitro" durchgeführt. Das bedeutet, Ivermectin wurde in der Studie nicht an Patienten getestet, sondern an Zellkulturen im Labor. Der Wirkstoff wurde in Corona-infizierte Versuchszellen eingebracht und konnte die Menge an viraler RNA sehr deutlich senken.

"Es ist deswegen gerechtfertigt, Ivermectin auf den möglichen Nutzen bei Menschen weiterhin zu untersuchen", schrieb das Autoren-Team damals. Aus dieser Laborstudie allein sollte man jedoch keine zu weitreichenden Schlussfolgerungen ziehen, schrieb etwa die Fachzeitschrift Pharmazeutische Zeitung: Denn die eingesetzte Dosis lag "weit über jener, die für Menschen zugelassen ist".