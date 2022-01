Faktenfuchs: Corona-Vorhersagen, die (nicht) eingetreten sind

#1: Nein, die Corona-Schutzimpfung ist nicht tödlich

Die Vorhersage, dass viele Geimpfte sterben werden, die auch Michael Wendler im August 2021 verbreitete, ist nicht eingetreten. Falsche Aussagen darüber, dass der Impfstoff "gefährlich" oder "tödlich" sei, zirkulieren aber weiterhin im Internet. Bereits Mitte Mai 2021 schrieb das Robert Koch-Institut (RKI), das in Deutschland unter anderem für die Krankheitsüberwachung zuständig ist, dass "bislang kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfällen zu erkennen" sei. Auf diesen Stand beruft sich das RKI auch weiterhin, zuletzt Mitte November 2021 in seinem FAQ.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hält Aussagen zu einem angeblich tödlichen Impfstoff für "unsachlich und schlicht falsch", wie eine Sprecherin dem #Faktenfuchs auf Anfrage mitteilt. Das PEI überwacht in Deutschland die Sicherheit von Impfstoffen und Arzneimitteln. Entsteht bei Ärzten, Apothekern oder Gesundheitsämtern der Verdacht, dass ein Todesfall mit einer Impfung in Verbindung steht, setzen sie eine Meldung an das PEI ab. Auch Privatpersonen können Impfnebenwirkungen melden.

Seit Beginn der Corona-Impfungen, also seit Ende Dezember 2020, gingen beim PEI knapp 2.000 Verdachtsmeldungen zu möglichen Todesfällen nach einer Corona-Impfung ein. Das geht aus dem jüngsten Sicherheitsbericht hervor. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 123 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht (Stand 23.12.2021). In 78 dieser Verdachtsfälle bewertet das PEI einen "ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich" (Stand 23.12.2021). In keinem dieser Fälle sei die Impfung die alleinige Todesursache gewesen, heißt es in der Antwort des PEI an den #Faktenfuchs.

Auch die Datenbank der Europäischen Medizin-Agentur (EMA) zeigt keine bestätigten Verdachtsfälle an, wie wir in diesem #Faktenfuchs erläutern.