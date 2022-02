Faktenfuchs: So verlässlich sind Demo-Teilnehmerzahlen

Vorwürfe der Manipulation entstünden aus "Gefühl der Kränkung"

Die Behauptung aus dem Lager der Corona-Maßnahmengegner, dass staatliche Stellen und Medien angeblich bewusst Zahlen niedrig hielten, deutet Kocyba als emotionale Antwort. Eine solche Unterstellung habe sehr stark mit einem "Gefühl der Kränkung" zu tun.

Aus Sicht der Demonstrierenden werde das so aufgefasst: "Wir werden erstens als Nazis dargestellt, was ja überhaupt nicht stimmen soll und auch in vielen Fällen einfach auch nicht stimmt. Und zweitens unsere wichtigen Anliegen, die werden einfach klein gemacht."

Außerdem seien solche Vorwürfe an die Medien Folge einer identitätsstiftenden Überzeugung. Die Demonstrierenden hätten das Gefühl, "tatsächlich die Mehrheit zu repräsentieren", sagt Kocyba. Wird im Gegensatz dazu in den Medien berichtet, die Demonstrierenden seien nicht so viele, dann passiere folgendes: "Man fühlt sich dann betrogen und ist deswegen auch in der Konsequenz nicht immer sehr freundlich eingestellt gegenüber Vertretern der Medien, aber auch gegenüber uns Vertretern der Wissenschaft."