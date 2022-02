Doku von ServusTV: Fehlende Einordnung und falsche Zusammenhänge

Sie erzählen von Herzrasen, Brennen und Kribbeln im Körper oder Atemnot: In einer zweiteiligen Reportage des österreichischen Senders ServusTV kommen insgesamt 13 Menschen zu Wort, die von Symptomen nach ihrer Covid-Impfung berichten. Die Reportage und Ausschnitte daraus verbreiten sich seit deren Online-Veröffentlichung Mitte Januar sehr stark im Netz. Auf Telegram wurden Posts dazu millionenfach gesehen, auf Facebook die Links zu den beiden Teilen über 20.000-mal innerhalb einer Woche geteilt. Das kann man im Analyse-Tool Crowdtangle sehen. Auf Twitter findet man Ausschnitte der Filme, die sich mit englischen Untertiteln bis in die USA verbreiten.

Doch abseits der ernstzunehmenden Schicksale von einzelnen Protagonisten hat die Reportage mehrere Mängel: Es fehlt an Einordnung durch medizinische Experten, es werden unbelegte und teils falsche Informationen verbreitet sowie mathematisch falsche Zusammenhänge berechnet. Das zeigt diese Recherche des #Faktenfuchs. Dabei gehen wir zunächst auf angebliche Impf-Nebenwirkungen und deren Häufigkeit ein, die in der Reportage erwähnt werden. Dann werfen wir einen Blick auf den Autor des Films sowie auf einen der zu Wort kommenden Wissenschaftler, den Regensburger Professor Christof Kuhbandner. Schließlich betrachten wir dessen Behauptungen genauer. Vom #Faktenfuchs befragte Wissenschaftler haben Kuhbandners Darstellungen nachgerechnet und nehmen dazu Stellung.

Einordnung zur Häufigkeit der Nebenwirkungen fehlt

Zu großen Teilen beschreiben die Betroffenen in der Reportage von ServusTV Symptome, die bekannte, aber seltene Impfnebenwirkungen sind. Ein 22-jähriger Student erzählt, er habe nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung bekommen, eine 35-Jährige sagt, sie habe Gürtelrose am Bauch bekommen, ein 44-Jähriger leidet unter Lähmungserscheinungen im Gesicht, eine 40-jährige Krankenschwester berichtet von einem anaphylaktischen Schock. Viele von ihnen berichten in der Reportage, dass sie mittlerweile Bescheinigungen von ihren Ärzten hätten, dass sie in Zukunft nicht mehr gegen Covid-19 geimpft werden könnten.

Was jedoch bei allen Berichten der Betroffenen in der Reportage von ServusTV fehlt: eine wissenschaftliche Einordnung, wie häufig die Impfnebenwirkungen sind oder ob Studien bereits einen Zusammenhang der Symptome mit der Impfung untersucht haben. Auch kommt in keinem Fall ein betreuender Arzt oder eine betreuende Ärztin der Patienten zu Wort.

Der Autor der Reportage Bert Ehgartner begründet das auf Anfrage des #Faktenfuchs damit, dass Ärzte wegen der derzeitigen Situation in Österreich “besonders zurückhaltend” wären, vor die Kamera zu treten. Alle Fälle der Betroffenen habe er sich über Arztbriefe oder Laborbefunde dokumentieren lassen. Wieso Häufigkeiten von Nebenwirkungen nicht eingeordnet werden, dazu bezieht er nicht Stellung.

Herzmuskelentzündung und vorübergehende Gesichtslähmung: Als seltene Nebenwirkungen bekannt

Von 100.000 Geimpften bekommen laut bisheriger Studien bis zu zehn Menschen eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzüngung infolge der Impfung. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) stuft das als “sehr selten” ein (mehr dazu lesen Sie hier , einen Überblick über die Studienlage bekommen Sie auch hier). Besonders hoch ist das Risiko bei Personen unter 30 und bei Moderna, weswegen dieser Impfstoff in dieser Altergruppe in Deutschland nicht mehr empfohlen wird.​​

Eine vorübergehende Gesichtslähmung, die sich spätestens nach einigen Wochen zurückbildete, trat bei der Impfung mit mRNA-Stoffen bei den klinischen Studien in 0,01 bis 0,1 Prozent der Fälle auf. Ein anaphylaktischer Schock kann auftreten, wenn man auf einen Inhaltsstoff der Impfung allergisch reagiert.

Auch Fälle von Gürtelrose meldeten Geimpfte an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). In seinem Sicherheitsbericht vom 20. September 2021 kommt des PEI zu dem Schluss, dass sich daraus aber “kein Risikosignal” für die zugelassenen Impfstoffe ergebe. Für den Sicherheitsbericht vergleicht das Institut die Häufigkeit von Symptomen von Geimpften und Ungeimpften. An der Einschätzung habe sich – auch EU-weit – nichts geändert, schreibt das PEI auf Anfrage des #Faktenfuchs. Nach wie vor gebe es keinen Hinweis auf das verstärkte Auftreten von Gürtelrose nach einer Impfung gegen Covid-19 und damit auch kein entsprechendes Risikosignal.

Forscher bezeichnen Darstellung als “einseitig”

Wissenschaftler, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, bezeichnen die Reportage deshalb als nicht ausgewogen. Es komme darauf an, auch den Kontext zu erklären - durch tatsächlich forschende Fachleute und Studien, sagt etwa die Publizistin Ingrid Brodnig, die sich intensiv mit den Argumentationsstrategien von Impfskeptikern auseinandergesetzt hat.

Kommunikationswissenschaftler Jakob-Moritz Eberl von der Universität Wien und aktuell Vertretungsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), sagt: “Natürlich gibt es Nebenwirkungen der Impfung. Diese Dokumentation hat aber ein sehr einseitiges Bild davon gezeigt.” .

Autor des Films nennt Schutz von Vorerkrankten “Missbrauch der Solidarität”

Bert Ehgartner, Autor der ServusTV-Reportage, ist laut Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobl ein bekannter Impfgegner. In einem Buch und einer Dokumentation warnte er schon 2012 vor Aluminium in Impfstoffen und behauptete, das würde eine Muskelentzündung mit Symptomen wie Müdigkeit, Schwindel und Sehschwäche auslösen. Das PEI sagte damals, es fehlen die Belege dafür, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Dass Aluminium in Impfstoffen schädlich sei, verbreitete sich auch während der Corona-Pandemie unter Impfgegnern, ist aber unbelegt.

Während der Pandemie fiel Ehgartner bereits durch einen Blogbeitrag auf, in dem er Covid-19 als Grippe verharmloste und den Schutz von Vorerkrankten in der Pandemie “Missbrauch der Solidarität” nannte. Er kritisierte, dass der “Schutz der Schwachen” an “erster Stelle” stünde. Immer öfter lese man “wütende oder verzweifelte Aufrufe” von Menschen mit Vorerkrankungen, die von ihrer Umwelt verlangen würden, geschützt zu werden. Wenn sich Menschen “als gefährdet sehen”, seien es nicht die anderen Menschen, die hier solidarisch in die Pflicht genommen werden dürften, die Abstand halten oder Maske tragen oder geimpft sein müssten, “um nur ja keine Keime zu übertragen”.

Ehgartners Haltung zum Umgang mit der Pandemie wird auch in der Reportage über die Impfnebenwirkungen deutlich: Im Sprechertext des Films, bei dem Ehgartner als alleiniger Autor genannt wird, ist im Kontext von Corona-Spaziergängen gegen eine Impfpflicht in Deutschland von “Zwangsmaßnahmen” die Rede. Auch fallen teils unbelegte Behauptungen. So heißt es, Herzmuskelentzündungen würden oft nur als “leichte Nebenwirkung” der Impfung verharmlost. Ein Beleg wird nicht genannt. Im Bild sieht man währenddessen eine österreichische Einverständniserklärung zur Impfung, in der es lediglich heißt, Myokarditis würde “sehr selten” berichtet. Das deckt sich mit dem ermittelten Risiko der EMA.

Auf Nachfrage des #Faktenfuchs, worauf er sich hier beziehe, schreibt Ehgartner: Myokarditis würde “im Aufklärungsgespräch” oder “in den Medien” “meist als leichte Nebenwirkungen dargestellt”. Konkrete Belege dafür nennt er nicht.

Experten stellen teilweise falsche oder nicht belegbare Behauptungen auf

Auch manche als Experten Befragte in der ServusTV-Reportage äußern falsche oder unbelegte Behauptungen, die ohne Einordnung stehengelassen werden. Martin Hirte, ein Kinderarzt, der als Redner auf Corona-Demos auftrat und auch in der Reportage eine solche besucht, behauptet zum Beispiel, in den Studien zu den Impfstoffen sei “überhaupt nicht die Rede” gewesen von neurologischen Fällen wie Gesichtslähmungen. In den Berichten der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zu den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna werden aber schon 2020 seltene Fälle von Gesichtslähmungen genannt.

Eine Allgemeinärztin, die in der Reportage anonym bleiben will, behauptet, die Österreichische Ärztekammer drohe mit Konsequenzen bis hin zum Berufsverbot, wenn Ärzte über Nebenwirkungen der Corona-Impfungen aufklären würden. Die Ärztekammer schreibt auf Anfrage des #Faktenfuchs, diese Behauptung sei “unhaltbar und falsch”.

Die Ärztin “Dr. K.” bezieht sich auf ein Rundschreiben des Ärztekammer-Präsidenten an Mediziner, in dem es heißt, es gebe derzeit aufgrund der vorliegenden Datenlage aus wissenschaftlicher Sicht grundsätzlich keinen Grund, von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten. Darunter heißt es aber auch: Medizinisch und wissenschaftlich belegte Gründe wie eine Allergie gegen den Impfstoff könnten gegen eine Impfung sprechen. Später folgt der allgemeine Hinweis: Eine Verletzung der Berufspflicht werde sanktioniert. “Dr. K.” folgert daraus fälschlicherweise: Wer über Nebenwirkungen der Impfung aufklärt, werde möglicherweise “von der Liste gestrichen”.

Laut Ärztekammer ist es genau andersherum: Wer die Aufklärungspflicht - auch über mögliche Gefahren oder schädliche Folgen einer Behandlung oder Impfung - missachtet, dem drohen Konsequenzen von einer Geldstrafe bis hin zur Berufsuntersagung. So ist es auch im Ärztegesetz von 1998 festgehalten.

Regensburger Professor in der Kritik

Nachdem ServusTV die Reportage veröffentlichte, kam vor allem Kritik von Statistikerinnen und Statistikern. Sie bezog sich auf einen Ausschnitt des Films, der sich besonders weit über soziale Medien verbreitet hat und Millionen mal gesehen wurde - von Telegram über Facebook bis TikTok. Christof Kuhbandner, Professor für Psychologie an der Universität Regensburg, stellt darin eigene Berechnungen zu Impfungen und Sterbezahlen vor. Diese weisen fachliche Mängel auf. Das sagen mehrere Statistikern, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat und die für diese Recherche nachgerechnet haben.

Kuhbandner fiel schon in der Vergangenheit auf: In einem Seminar an der Universität Regensburg verglich er laut einem Bericht des Deutschlandfunks Anfang 2021 Corona-Maßnahmen an Schulen - die Durchsetzung von Maskenpflicht und Abstandsregeln - mit einem Experiment, bei dem Teilnehmer mit Stromstößen gequält wurden.

2020 veröffentlichte Kuhbandner gemeinsam mit dem Finanzwissenschaftler Stefan Homburg einen Kommentar. Homburg verbreitet in der Pandemie immer wieder Falschinformationen auf; der Autor eines “Spiegel”-Kommentars bezeichnet ihn als “‘Querdenker’-Wortführer”.

Außerdem ist er Mitglied im Verein “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie”, gegründet von Sucharit Bhakdi. Der ehemalige Professor für Mikrobiologie fällt ebenfalls immer wieder mit teilweise unbelegten, teilweise falschen Behauptungen zu Covid-19 und zur Impfung auf.

Fakultät distanziert sich

Auf Anfrage des #Faktenfuchs zum Fall Kuhbandner verweist die Universität Regensburg auf zwei Stellungnahmen ihres Präsidenten Udo Hebel, konkrete Fragen lässt sie unbeantwortet. Diese Statements vom Dezember 2020 und April 2021 sind allgemein gehalten - der Name Kuhbandner fällt darin nicht. Im ersten heißt es, dass Äußerungen der Mitglieder der Uni zur Corona-Pandemie stets “Verantwortlichkeit und der Wissenschaftlichkeit” gerecht werden müssten. Das bedeute, es sei zu beachten, “zu welchen Fragen man sich in der Öffentlichkeit aus eigener wissenschaftlicher Kompetenz heraus äußern” könne. Privat-persönliche Meinungen seien davon unterschieden deutlich als solche zu kennzeichnen. Spekulative oder politisch instrumentalisierte Beiträge im Kontext akademischer Lehre seien nicht hinnehmbar.

Im zweiten Statement stellt der Uni-Präsident klar, dass “eventuelle Leugnungen der Corona-Pandemie oder Verharmlosungen von COVID-19-Erkrankungen sowie Ablehnungen von wissenschaftlich fundierten, rechtlich abgesicherten und medizinisch gebotenen Schutz- und Hygienemaßnahmen die persönlichen Meinungen der jeweiligen Autor:innen spiegeln” würden. Die Universität distanziere sich, “falls wissenschaftlich nicht fundierte Aussagen durch eine Assoziation mit der Universität Regensburg eine unangemessene Autorisierung oder unzutreffende Legitimation erfahren”.

Etwas deutlicher in ihren Worten werden nach der Veröffentlichung von Kuhbandners Berechnungen und Aussagen bei ServusTV der Dekan, Forschungsdekan und Prodekan der Fakultät für Humanwissenschaften, zu der auch Kuhbandners Lehrstuhl gehört. In einem gemeinsamen Statement schreiben sie am 07. Februar 2022: “Aus gegebenem Anlass möchten wir uns von aktuellen medialen Aussagen nachdrücklich distanzieren, die einen Zusammenhang zwischen Covid-19-Schutzimpfungen und Übersterblichkeit suggerieren.” Sie seien, wie auch annähernd ausnahmslos die gesamte wissenschaftliche Community, davon überzeugt, dass Covid-19-Schutzimpfungen Menschenleben retten.

“Nonsens”-Korrelationen statt nachweisbarem Zusammenhang

In der ServusTV-Reportage vergleicht Kuhbandner die zeitliche Entwicklung der Todesfälle pro Tag und Anzahl der Erst-Impfungen in Deutschland 2021 miteinander. In einem Analyse-Papier, das der Psychologie-Professor Ende Januar veröffentlichte und das Statistik-Fachleute seitdem stark kritisiert haben, macht er das gleiche auch mit Zweit- und Booster-Impfungen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung widmete Kuhbandners Studie seine “Unstatistik des Monats”, bei dem das Institut jeden Monat publizierte Zahlen und deren Interpretation hinterfragt.

Sein Analyse-Papier hat Kuhbandner auf einem Preprint-Server hochgeladen, der sehr stark für Open Science steht und laut Experten ein sehr niedriges Monitoring hat. Das heißt: Es findet keine verpflichtende Kontrolle statt, zum Beispiel durch Gutachter, die prüfen, ob die hochgeladenen Inhalte plausibel sind. Bei einer Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift wäre das der Fall.

Christof Kuhbandner behauptet in der ServusTV-Reportage, man sehe anhand seiner Darstellung, wie “mit einer ganz leichten zeitlichen Verzögerung” die Kurve der Todesfälle einen identischen Verlauf habe wie die der Erst-Impfungen - zumindest zwischen März und April 2021 und bei der speziellen Visualisierung, die er gewählt hat (siehe Abbildung). In seiner Untersuchung behauptet der Psychologie-Professor, hier eine sehr hohe Korrelation berechnet zu haben - also einen statistischen Zusammenhang zwischen verimpften Dosen und Sterbezahlen. Er kommt zu dem Schluss, dass ein kausaler Effekt, also ein direkter, ursächlicher Zusammenhang - naheliege.

Der #Faktenfuchs hat mit drei Statistik-Professorinnen und Professoren verschiedener Universitäten und Institute gesprochen; alle drei widersprechen Kuhbandner - und erkennen Probleme und Fehler. Im Netz äußerten sich weitere Fachleute und kamen zum selben Schluss: Es handle sich bei den Berechnungen von Kuhbandner um Scheinkorrelationen (“Spurious Correlations”) durch eine mathematisch fehlerhafte Korrelationsanalyse. Außerdem lasse sich ein kausaler Zusammenhang - auch mit einer mathematisch korrekten Korrelationsanalyse - nicht nachweisen.