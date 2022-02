Artikel mit Video-Inhalten

BR24live: Kabinett beschließt weitreichende Maßnahmen-Lockerung

Aus 2Gplus wird 2G, Ungeimpfte dürfen mit negativem Test wieder in Restaurants und andere Bereiche: In Bayern werden die Corona-Maßnahmen weitreichend gelockert. Das sagte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung in München.