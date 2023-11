Schon vor Hamas-Überfall: Zunahme antisemitischer Straftaten

Politiker fordern Konsequenzen

CSU-Chef Markus Söder forderte in der "Augsburger Allgemeinen" bei antisemitischen Vorfällen die Möglichkeit, auch Straftäter mit doppelter Staatsangehörigkeit abzuschieben und ihnen den deutschen Pass abzunehmen

Die Bundestagsabgeordnete Serap Güler (CDU) rief muslimische Verbände und die Politik auf, mehr gegen Juden- und Israelfeindlichkeit unter Muslimen in Deutschland zu tun. In der "Kölnischen Rundschau" (Montag) forderte sie außerdem Verschärfungen im Versammlungsrecht nach israelfeindlichen Botschaften bei Demonstrationen am Wochenende. Die Deutsche Islamkonferenz sei weiterhin eine gute Plattform, um Forderungen an die Verbände zu stellen.

CDU-Chef Friedrich Merz forderte eine strengere Kontrolle muslimischer Verbände in Deutschland. Im "Bericht aus Berlin" (ARD) warf er am Sonntag der Bundesregierung vor, nicht entschlossen zu handeln, obwohl viele Probleme schon lange bekannt seien.

Klein - arabisch- und türkischstämmige Gruppen ins Visier nehmen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe davor, in der Debatte um Judenfeindlichkeit vor allem auf Migranten zu schauen. Stattdessen müsse man die schon länger in Deutschland lebenden arabisch- und türkischstämmigen Bevölkerungsgruppen stärker in den Blick nehmen.

Israelfeindliche Aggressionen in den vergangenen Tagen hätten gezeigt, dass bei einem Teil der arabischstämmigen Bevölkerungsgruppe leicht antisemitische Grundhaltungen aktiviert werden könnten. Das gelte auch für einen Teil der Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan innerhalb der türkischstämmigen Community. In Deutschland lebten etwa 24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, teilweise seit Jahrzehnten, und viele seien bereits hier geboren.

Pro-Palästina-Demos - Anzeigen wegen Volksverhetzung

Am Wochenende war es erneut bundesweit zu pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen. Die Polizei ermittelt nun in diversen Fällen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. In Essen waren bei einer Kundgebung am Freitagabend Transparente einer islamistischen Organisation unter anderem mit der Forderung nach der Errichtung eines Kalifats gezeigt worden. Zudem habe man pro-palästinensische Fahnen und Symbole gesehen, die den verbotenen Symbolen und Zeichen des Islamischen Staats und der Taliban ähnelten, teilte die Polizei mit.

In Berlin leitete die Polizei eigenen Angaben zufolge 36 Ermittlungsverfahren ein. Zwei Demonstranten trugen ein Banner mit der Aufschrift "Hände weg von Samidoun! Nieder mit dem Verbot aller palästinensischen Organisationen!". Samidoun hatte nach dem Blutbad in Israel am 7. Oktober für Entrüstung gesorgt, weil kurz danach Mitglieder des Netzwerks als Ausdruck der Freude Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Berliner Bezirk Neukölln verteilten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das Netzwerk am vergangenen Donnerstag verboten.

Appell an Muslime: "Passt auf, wo ihr mitlauft!"

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland verurteilte antisemitische Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen und rief zu Vorsicht bei der Teilnahme an solchen Kundgebungen auf. Es gebe "ganz klare Verstöße, antisemitische Judenhass-Verstöße", sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek am Samstag im Deutschlandfunk. "Sie müssen geahndet werden."

An die Muslime appellierte er: "Passt auf, wo ihr mitlauft." Es gebe Gruppen, die solche Demonstrationen nutzten, um Parolen gegen Juden und Antisemitismus zu skandieren. "Das müssen wir nicht so haben."