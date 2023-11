Nahost-Ticker: UN-Organisationen fordern humanitäre Waffenruhe

01.59 Uhr: Israelische Armee lässt mehrere Stunden Feuerpause zu

Israel hat den Beschuss im Norden des Gazastreifens nach Angaben eines israelischen Militärsprechers an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für mehrere Stunden eingestellt, um der Zivilbevölkerung einen sicheren Weg in den Süden zu ermöglichen. "Gestern und heute haben wir für mehrere Stunden mit vorheriger Ankündigung und Warnung den Beschuss in bestimmten Gebieten im nördlichen Gazastreifen, dem Hauptkampfgebiet, eingestellt und die Palästinenser aufgefordert, nach Süden zu ziehen", sagte Oberstleutnant Jonathan Conricus dem US-Sender CNN am Sonntag angesichts internationaler Forderungen nach einer humanitären Pause der Kriegshandlungen für die Zivilbevölkerung.

Der Gazastreifen ist nach Militärangaben von israelischen Truppen am Sonntagabend vollständig in zwei Hälften geteilt worden. Es gebe nun "ein Nordgaza und ein Südgaza", sagte Sprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Zivilisten soll es nach seiner Darstellung jedoch weiter möglich sein, in den südlichen Teil des Gazastreifens zu flüchten. Hagari bestätigte zudem, dass am Abend Luftschläge auf den dicht besiedelten Küstenstreifen ausgeweitet wurden.

00.40 Uhr: Hilfslieferung aus der Luft für den Gazastreifen

Ein Frachtflugzeug des jordanischen Militärs hat medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Die Güter hätten ein jordanisches Feldlazarett im Norden des palästinensischen Küstengebiets erreicht, schrieb der jordanische König Abdullah II. in der Nacht zum Montag auf der Online-Plattform X, das frühere Twitter. "Dies ist unsere Pflicht, unseren im Krieg gegen Gaza verletzten Brüdern und Schwestern zu helfen."

Bislang sind einige Hilfsgüter auf dem Landweg lediglich über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gelangt. Laut Beobachtern war es offenbar das erste Mal, das Jordanien Hilfsgüter in das Gebiet lieferte. König Abdullah II. hat den Botschafter in Israel zurückbeordert und den Gesandten Israels aufgefordert, erst wieder nach Jordanien zurückzukehren, wenn die Krise im Gazastreifen vorüber sei.