Hamas und Samidoun: Ein Verbot und seine Folgen

"Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz", so das Credo von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit diesen Worten beendet sie ihr Statement zum Verbot von Hamas und Samidoun.

Faeser: Unerträgliche Jubelfeiern in Deutschland

Die Terrororganisation Hamas verfolge das Ziel, den Staat Israel zu vernichten, sagte Faeser. Ihre Propaganda zeige sich in Deutschland durch ein besonders aggressives Demonstrationsverhalten und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und auf Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden, so die Bundesinnenministerin.

Samidoun beschrieb sie als "internationales Netzwerk, das unter dem Deckmantel einer sogenannten Solidaritätsorganisation für Gefangene in verschiedenen Ländern Israel und Juden feindliche Propaganda" verbreite. Und Faeser fügte hinzu: "Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel ist unerträglich." Samidoun hatte nach dem Terroranschlag in Israel am 7. Oktober für Entrüstung gesorgt, weil wenige Stunden danach Mitglieder des Netzwerks Süßigkeiten im Berliner Bezirk Neukölln verteilt hatten.

Betätigungsverbot und Vereinsverbot

Im Fall von Hamas und den ausländischen Strukturen von Samidoun geht es um ein sogenanntes Betätigungsverbot; bei den deutschen Strukturen von Samidoun um ein Vereinsverbot. Das Vereinsverbot gegenüber Samidoun zielt darauf ab, einen Verein möglichst ganz zu zerschlagen. Das ist möglich bei inländischen und ausländischen Vereinen, die über nachweisbare Teilstrukturen in Deutschland verfügen.

2012 wurde "Samidoun - Palestinian Solidarity Network" gegründet und setzt sich als "palästinensisches Gefangenensolidaritätsnetzwerk" international ein für die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen, auch von Terroristen. Die Organisation verneint das Existenzrecht Israels. Nach Einschätzung von Verfassungsschützern gibt es Beziehungen zur radikalen Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas), die den bewaffneten Kampf gegen Israel propagiert.

In Deutschland agiert Samidoun laut Ministerium auch unter den Bezeichnungen "HIRAK - Palestinian Youth Mobilization Jugendbewegung (Germany)" und "Hirak e.V.". Das Netzwerk richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, beeinträchtige und gefährde das friedliche Zusammenleben in Deutschland, die öffentliche Ordnung sowie sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik, heißt es. Außerdem befürworte es Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele und unterstütze Vereinigungen, die Anschläge veranlassen, befürworten und androhen.

EU sieht Hamas seit Jahrzehnten als Terrororganisation

Die Tätigkeit der Hamas in Deutschland laufe Strafgesetzen zuwider und richte sich gegen den im Grundgesetz verankerten Grundsatz der Völkerverständigung, hieß es vom Bundesinnenministerium. Die Hamas ist jedoch kein inländischer Verein mit klaren Strukturen, sondern eine ausländische Organisation.

Hervorgegangen ist sie aus dem palästinensischen Zweig der islamistischen Muslimbruderschaft. In ihrer Gründungsurkunde nennt die Hamas die Eroberung Israels und einen islamischen Staat Palästina an dessen Stelle als Endziel. Finanzielle Hilfe bekommt sie unter anderem aus dem Iran und Katar. Neben ihrem militärischen Arm, den Kassam-Brigaden, besteht die Hamas aus einem sozialen Hilfswerk und einer politischen Partei. Die Mitgliederzahl wird auf bis zu 80.000 geschätzt. In Deutschland stehen nach Schätzungen des Verfassungsschutzes rund 450 Menschen hinter der Hamas; in Bayern sind es Einzelpersonen.

Betätigungsverbote gibt es auch gegen IS und Hisbollah

Die EU hat die Hamas schon vor etwa 20 Jahren als Terrororganisation eingestuft. Der Europäische Gerichtshof hat diese Einstufung auch überprüft und bestätigt. Und auch der Generalbundesanwalt stuft die Hamas als terroristische Vereinigung ein. Und Vereine, die der Bewegung nahestanden, wurden bereits vor Jahren verboten.

Als zusätzliche Maßnahme blieb damit nur noch das Betätigungsverbot. Solche Betätigungsverbote gab es schon öfters: 2014 hatte der damalige Innenminister Thomas de Maizière ein Betätigungsverbot für den sogenannten Islamischen Staat erlassen. 2020 - damals hieß der Innenminister Horst Seehofer - erließ die Bundesregierung ein Betätigungsverbot für die proiranische Schiiten-Miliz Hisbollah aus dem Libanon.

Wer weiter aktiv ist, macht sich strafbar

Durch das Vereinsverbot kann bei Samidoun Vermögen eingezogen werden. Auch ist es so möglich, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien zu verbieten. Grundsätzlich gilt für ehemalige Vereinsmitglieder: Wer weiter für die Organisationen aktiv ist, macht sich strafbar. Durch das Vereinsverbot ist jegliche Betätigung von und für Samidoun in Deutschland verboten und strafbar.

Das Betätigungsverbot für die Hamas bedeute beispielsweise, dass man bei Versammlungen leichter einschreiten könne, betonte Faeser. Außerdem würden Ausweisungen erleichtert. Die Ministerin räumte allerdings ein, dass Ausweisungen von Hamas-Anhängern palästinensischer Herkunft schwierig umzusetzen seien, da viele Palästinenser staatenlos sind. Der Verstoß gegen Betätigungsverbote wird strafrechtlich verfolgt. Demnach sind laut Bundesinnenministerium Freiheitsstrafen bis zu maximal einem Jahr oder Geldstrafen möglich.

Was war bereits verboten?

Durch die Einstufung der Hamas als Terrororganisation war es in Deutschland bereits möglich Gelder der Organisation einzufrieren. Auch war es seither verboten, der Hamas Gelder zur Verfügung zu stellen. Außerdem sei es seit 2021 durch das Gesetz zur Bekämpfung von Propagandamitteln verboten, Propagandamittel oder Kennzeichen von Organisationen zu verbreiten, die auf der sogenannten EU-Terrorliste stehen, so das Bundesinnenministerium auf BR24-Anfrage.