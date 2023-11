Habeck: "Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren"

In einem viel beachteten Video hat Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt und Solidarität mit Jüdinnen und Juden angemahnt. "Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner", sagte er.

Habeck: Islamistische Demos brauchen "harte politische Antwort"

"Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort", sagte der Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker in einem Video, das sein Ministerium am Mittwochabend auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitete. Das Video kam bis Donnerstagfrüh laut Angaben der Plattform auf über drei Millionen Aufrufe und wurde tausendfach geteilt. Politiker auch der CDU lobten den Appell.