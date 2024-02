Jahrestag des Ukraine-Krieges: Bayern zeigt Solidarität

Bis zu 800 Menschen haben am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei in Würzburg demonstriert. Rund 500 Menschen seien am Hauptbahnhof zu dem Demonstrationszug gestartet, so die Polizei zu BR24. Bis zum Ziel der Demonstration am Marktplatz seien es nach Schätzungen der Polizei dann 800 Menschen gewesen. Angemeldet hatte die Aktion die Ukrainische Initiative Würzburg. Diese hatte mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

Regensburger Glocken läuten für Ukraine

Die großen Domkirchen Europas setzten am Mittag ein Zeichen für den Frieden. Um Punkt 12 Uhr läuteten am Regensburger Dom St. Peter alle Glocken, zehn Minuten lang. Ein Zeichen der Trauer, des Mitgefühls und der Solidarität, so das Bistum Regensburg. Zu dem gemeinsamen Glockengeläut der großen Kathedral- und Domkirchen in ganz Europa hatten deren Bauverantwortliche aufgerufen, also die Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister.

"Zwei Jahre sind vergangen – und alles ist schlimmer denn je", mahnen sie in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten erneut an diesen Krieg erinnern: Europa brennt noch immer." Man gedenke der Toten und Leidenden. Und man wolle sich solidarisch zeigen mit allen, die vor Krieg fliehen müssen oder den Mut haben, unter Lebensgefahr gegen die Kriegstreiber in ihrem Land zu demonstrieren.

Friedensmahnwache und Gedenkgottesdienst in Hof

Auch in Hof finden am Wochenende verschiedene Veranstaltungen anlässlich des zweiten Jahrestags des Überfalls Russlands auf die Ukraine statt. Am Samstag ist von 16.00 bis 17.00 Uhr in der Fußgängerzone eine Mahnwache für den Frieden geplant. Mit Kerzen, Flaggen und Plakaten will eine private Initiative von Menschen aus Hof und der Ukraine an die Opfer des Krieges erinnern. Am Sonntag (25.02.24) findet um 11.00 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der St. Johanniskirche Hof statt. Gestaltet wird er vom evangelischen Dekan Andreas Müller, dem Kammerchor Hof und dem ukrainischen Projektchor Wunsiedel.

Bundesweit gehen Tausende auf die Straßen

In Berlin fand die bundesweit größte Kundgebung statt. Nach Angaben der exilukrainischen Organisation Vitsche versammelten sich bis zu 10.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor . Mehrere tausend Teilnehmende gab es zudem in Köln. Die Polizei sprach in Berlin und Köln jeweils von etwa 5.000 Teilnehmenden. "Berlin steht uneingeschränkt an der Seite der Ukraine", sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der als Redner auf der Protestveranstaltung sprach.

Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Greenpeace hatten bereits am Morgen die Botschaft "Stoppt das Töten" auf die Fassade der russischen Botschaft in Berlin projiziert. Die Kundgebung in Köln stand unter dem Motto "Gemeinsam für die Ukraine und für Demokratie". "In der Ukraine entscheidet sich die Zukunft unseres Kontinents", hieß es von Seiten der Veranstalter. Weitere Kundgebungen gab es unter anderem in Bremen, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und Erfurt.

Russland war am 24. Februar 2022 mit Tausenden Soldaten in das Nachbarland einmarschiert. Seither sind Zehntausende Menschen getötet oder verletzt worden, darunter Tausende Zivilisten in der Ukraine. Derzeit beherrscht Russland etwa ein Fünftel des Territoriums der Ukraine.

Mit Material von dpa und AFP.