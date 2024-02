Russland und die Ukraine: Sprechen über Krieg und Frieden

"Krieg entfaltet seine zerstörerische Kraft nicht nur dort, wo er stattfindet, sondern weit über die Grenzen des Schauplatzes hinaus", sagt Sabine Arnold. Sie ist Referentin für Aussiedler und Interkulturalität der evangelischen Landeskirche in Bayern. Sie hat die zweitägige Veranstaltung mit dem Titel "Sprechen über Heimat und unsere Sehnsucht nach Frieden" organisiert. Dazu gehören ein dreisprachiger Gottesdienst, ein Vortrag und ein Schreibworkshop im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg. Am Freitagabend stand bei der Tagung eine Lesung mit dem renommierten russischen Autor Sergej Lebedew auf dem Programm. Die Tage sind getragen von der Sehnsucht nach Frieden.

Menschen, die in Nürnberg vom Krieg betroffen sind

Zu Beginn erklärt Sabine Arnold, warum der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf das Leben hierzulande hat. Seit Beginn der russischen Invasion sind über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflüchtet. Tausende kamen nach Nürnberg. Sabine Arnold berichtet in ihrer Rede, dass inzwischen gut 50.000 Menschen in Nürnberg leben, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stammen, so zum Beispiel aus Kasachstan oder Belarus. Das sei immerhin knapp ein Zehntel der Bevölkerung in Nürnberg, so Arnold.

"Krieg macht heimatlos"

Alle, die in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen sind oder gelebt haben, seien von dem Angriff Russlands auf die Ukraine betroffen. "Krieg macht heimatlos, weil er Strukturen und Wertesysteme zerstört", sagt Arnold, "sowohl physisch als auch psychisch". Menschen würden hier aus vielen Gründen den ukrainischen Geflüchteten helfen: weil diese immer mehr Tote zu betrauern haben, weil sie Angst haben um Freunde in Russland, die sich gegen die Putin-Regierung stemmen oder weil Geflüchtete ihre Eltern in Russland nicht mehr besuchen können. Auch aus dem Ohnmachtsgefühl, nichts gegen diesen Krieg tun zu können, habe Arnold die Tagung "Sprechen über Heimat und unsere Sehnsucht nach Frieden" organisiert.

"Russland rast in die Vergangenheit"

Am ersten Abend ist der russische Autor Sergej Lebedew zu Gast. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Sogar die New York Times hat sein Werk "Das perfekte Gift" besprochen. Lebedew beschäftigt sich mit den Schatten der sowjetischen Vergangenheit, unter anderem mit dem Gulag-System unter dem Diktator Josef Stalin. Mit Gulag wird das sowjetische Repressions- und Straflagersystem bezeichnet, das besonders unter Stalin für Millionen Menschen Terror und Tod bedeutete. Diese Verbrechen aus der Vergangenheit seien nie richtig aufgearbeitet worden, erklärt Lebedew. Das wirke sich auf die Gegenwart in Russland aus. Der sowjetische Imperialismus zeige sich unter anderem im Angriff auf die Ukraine. "Russland rast mit großer Geschwindigkeit in die Vergangenheit – und hat keine Gegenwart", sagt Lebedew auf der Bühne in Nürnberg.