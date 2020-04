Faktenfuchs - der Krisenbegleiter

Zusammenarbeit mit allen Partnern im Haus

Für Artikel aus der Kategorie "Medizinisches Halbwissen" beispielsweise und den derzeit viel diskutierten Medizinern der "alternativen Medien" arbeitet das #Faktenfuchs-Team eng mit der Redaktion Wissen zusammen. Daraus entstehen Artikel, die sich mit den teils legitimen Fragen, teils unverantwortlichen Schlüssen mancher dieser Mediziner befassen (zum Beispiel in den Fällen Bhakdi, Wodarg und Hockertz). Haarsträubend-gefährliches ("Trinken von Bleiche hilft gegen Corona") landet hingegen sofort im Fake-Ticker Corona, wie auch aktuell virale Verschwörungsmythen ("5G befördert die Verbreitung des Virus").

In fast jedem Fall helfen die Fachredaktionen, teils komplexe Fragen zu klären. Oft recherchieren die Kolleg/-innen der Region, was dran ist an Behauptungen. Bei bildstarken Themen sucht der Faktenfuchs auch Partner unter den Fernsehformaten. Jeder Faktencheck für BR24 wird dann mindestens dreimal abgenommen: Im Team selbst teils mehrfach, von einer zuständigen (Fach-) Redaktion oder Region, vom aktuellen BR24-Chef oder der Chefin vom Dienst – den Blattmachern - und gegebenenfalls noch vom Leitungsteam. Trotzdem können Fehler passieren – bitte wenden Sie sich an faktenfuchs@br24.de, wenn Sie eine Frage oder einen Hinweis haben.

Das Revier wird größer

Ausgespielt werden die Faktenfuchs-Recherchen auf allen Plattformen von BR24. Der Fuchs hat seinen eigenen Twitter-Account, seitdem versucht wurde, über die Adresse @faktenfuchs bewusst Desinformation zu verbreiten. Noch in diesem Jahr soll auch ein Radioformat "Faktenfuchs" entwickelt werden, in Zusammenarbeit mit B5 aktuell. Und auch mehr Videos soll es geben. Dass die Themen ausgehen ist vorerst nicht zu befürchten – im Moment ist der Faktenfuchs im Dauereinsatz und er wird weiter gerne auch persönlich angefragt.