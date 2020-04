Faktenfuchs: Das Schüler-Video von Rezo im Faktencheck

YouTuber Rezo, der mit seiner Kritik an der CDU Furore machte, hat wieder ein Aufsehen erregendes Video veröffentlicht. In "Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen" prangert er die Entscheidung der Kultusministerkonferenz (KMK) an, dass nun wieder Abschluss- und Abiturprüfungen geschrieben werden sollen. Das am 22. April veröffentlichte Video hatte am 24. April um 16 Uhr bereits mehr als 1,4 Millionen Aufrufe.

Das Video ist ein Kommentar

Auch wenn Rezo wieder ein eigenes Quellendokument zum Video erstellte und seine Vorwürfe so zu belegen versucht: Das Video ist ein Kommentar, wie schon aus dem Titel ersichtlich wird. Rezo lehnt die Entscheidung, wieder Prüfungen abzuhalten, ab und sammelt Argumente dagegen. Auch die zwei Argumente, die er für die Lockerungen findet, führt er nur an, um sie dann zu widerlegen.

Bildung ist Ländersache, darauf weist Rezo zu Beginn seines Videos auch einmal allgemein hin. Die Regelungen, wie und unter welchen Bedingungen nun Abschlussprüfungen stattfinden sollen, unterscheiden sich deshalb teilweise (dazu später mehr). Viele Aspekte der Prüfungsdiskussion betrachtet Rezo dann jedoch allein aus der NRW-Perspektive oder liefert NRW-Beispiele - allerdings ohne noch einmal explizit zu machen, dass nicht alles, was für NRW stimmt, auch anderswo gilt.

Ein tragender Punkt Rezos Argumentation ist der psychische Druck auf Schüler (und Lehrer), den er beschreibt: dass, wer in die Schule gehen muss, ein Ansteckungsrisiko trägt - und sich damit auch als Gefährdung für seine Angehörigen empfinden kann. Hier zeigt Rezo auf, dass die Politik ein Risiko für die psychische Gesundheit eingeht - das sich zum aktuellen Zeitpunkt in einem Faktencheck nicht quantifizieren und daher auch nicht konkret be- oder widerlegen lässt. Hier wird erst die Zeit zeigen, wie sich diese Situation auf Schüler und ihre Familien, auf ihre physische und psychische Gesundheit auswirken wird.

Wir checken einige von Rezos wichtigsten Behauptungen - teilweise mit einem Fokus auf Bayern. Da Rezos Video fast 20 Minuten lang ist und wir nicht jede einzelne Behauptung checken können, haben wir uns bei unserem Faktencheck auf folgende Punkte beschränkt: Die hygienischen Zustände an den Schulen, ob Schüler ausreichend Abstand halten können, ob pensionierte Lehrer wieder zurück an die Schulen berufen wurden, ob Schüler selbst entscheiden müssen, ob sie wieder zur Schule gehen, das Verbot von Masken an Schulen, die Heinsberg-Studie und die möglichen Nachteile eines diskutierten Durchschnittsabis.

Bei Bedarf können Sie einfach direkt zu den entsprechenden Abschnitten scrollen.

Hygienische Zustände an Schulen

Als einen Hauptgrund gegen die Wiedereröffnung der Schulen nennt Rezo die hygienischen Zustände. Jeder wisse selber aus seiner Schulzeit, wie mangelhaft die Hygienestandards seien: "Versetzt euch kurz da rein und denkt – das wären die Standards bei einer Pandemie gewesen." Was hier passiert, ist Framing: Vor dem geistigen Auge der Zuschauer entsteht ein negatives Bild, das leitend für alle kommenden Informationen ist. Rezo setzt diesen Punkt früh im Video.

Viele Lehrer und Schüler, sagt Rezo, berichteten davon, dass an ihrer Schule Reinigungsmittel, Waschbecken für alle und Desinfektionsmittel fehlten. Eingeblendet werden auch Zeitungsberichte als Quellen. Ja, diese belegen Klagen von Lehrkräften und Verbänden über hygienische Probleme an Schulen. Eine Vielzahl an kritischen Berichten steht einem kleinen Teil an positiven gegenüber. Für den Gesundheitsschutz ist der jeweilige Schulträger zuständig, wie Stadt oder Landkreis.

Die Frage, ob Schulen rechtzeitig nachrüsten können, stellt Rezo in dem Video nicht. Der Youtuber lässt seine Hygiene-Kritik in diesem Punkt gipfeln: Eine Lehrerin führe richtigerweise an, dass bei 30 Schülern je 30 Sekunden ein allgemeines Händewaschen schon eine Viertelstunde in Anspruch nehme, also ein Drittel einer Unterrichtsstunde. Solche Rechenbeispiele kursieren schon länger im Netz und auch BR24-User fragten in Kommentaren, ob genügend Waschbecken vorhanden seien.

Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Direktor am Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf, hatte darauf im Gespräch mit dem BR geantwortet, dass es eine Reihe an weiteren Maßnahmen in Sachen Hygiene bräuchte. So müssten Toilettenräume nacheinander aufgesucht, Desinfektionsspender aufgestellt, die Kinder alle zwei Stunden zum Händewaschen geschickt und kürzere Reinigungszyklen der Klassenzimmer angeordnet werden.

Dies spricht zwar für einen höheren Zeitbedarf, damit Hygieneregeln eingehalten werden können. In der Rechnung, die Rezo in seinem Video zitiert, ist allerdings nicht berücksichtigt, dass die Schulöffnung zunächst nur für Abschlussklassen, Prüfungen und Schüler vor einem Schulwechsel gilt. Zudem werden die Klassen geteilt und dürfen zum Beispiel in Bayern maximal 15 Schüler haben. Es kommen also weniger Schüler auf ein Waschbecken als in regulären Schulzeiten.