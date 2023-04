Fakten-Prüfen für Senioren: So erkennen Sie Falschinformationen

Bilder-Rückwärtssuche

Will man ein Bild auf seine Herkunft überprüfen, funktioniert das über eine Bilder-Rückwärtssuche. Dafür bieten sich verschiedene Suchmaschinen an, wie "Google", "Bing" oder "Yandex". Dort lädt man das Bild hoch oder kopiert die URL des Bildes in die Suchleiste und prüft die Ergebnisse. Schritt für Schritt funktioniert das so:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, das Sie prüfen wollen. Sie können dann "Bildadresse kopieren" auswählen. In einem neuen Tab öffnen Sie zum Beispiel Google (oder eine andere Suchmaschine) und klicken dort im Suchfeld auf das Kamera-Symbol. Sie werden aufgefordert, den Bildlink (URL), den Sie gerade kopiert haben, einzufügen. Über einen Rechtsklick können Sie "Einfügen" wählen. Dann sucht Google für Sie ähnliche Bilder. Über dem Ergebnis sehen Sie die Option "Bildquelle suchen". Darüber können Sie herausfinden, woher das Bild stammt.

In den Suchergebnissen können sie nachsehen, ob das Bild schon zu einem früheren Zeitpunkt auftaucht, als bei ihrem Ihrem Ausgangsbild behauptet, oder ob es vielleicht von einem anderen Ort stammt. Ist dem so, soll der Inhalt meist in die Irre führen. Mehr zum Prüfen von Bildern finden Sie in diesem #Faktenfuchs oder hier bei Correctiv.