Faktenfuchs: Die häufigsten Behauptungen zu Smart Metern

Einmal zu lange geföhnt und schon ist der Strom mittels Signal an das Smart Meter abgestellt? Solche Behauptungen sind falsch, sagt Henning Herbst vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Stromlieferanten seien schließlich an das Gesetz gebunden: "Rechtlich ist es nicht möglich, jetzt einfach Kunden aus irgendwelchen Gründen den Strom abzuschalten oder zu drosseln." Sogenannte Stromsperren gebe es nur bei Verbrauchern mit Zahlungsverzug, erklärt Herbst.

Dennoch können Smart Meter eingesetzt werden, um den Stromverbrauch "von außen" zu drosseln. Allerdings nicht, weil ein vermeintliches Strom-Budget verbraucht ist. Sondern es geht um die schon erwähnte Netzstabilisierung. "Wenn zum Beispiel jeder Haushalt in einem Straßenzug eine Wallbox und eine Wärmepumpe besitzt und diese zu bestimmten Zeitpunkten gleichzeitig betrieben werden, in denen dann mutmaßlich auch noch relativ wenig Strom zur Verfügung steht - dann kann es eben sein, das Netzüberlastungen drohen", sagt Herbst. In einem solchen Fall würde der Netzbetreiber über die Smart Meter per Fernsteuerung die Leistung der Geräte vermindern, um Stromabschaltungen zu verhindern. Wie im schon erwähnten Beispiel mit der Allee voller Teslas.

Wenn die Anzahl dieser Geräte steige, dann gäbe es zu solchen Mechanismen letztendlich kaum Alternativen, sagt Herbst. "Gewisse Eingriffsrechte im absoluten Notfall sind einfach notwendig, um in Zukunft unser Energiesystem, die Stromverteilnetze, betreiben zu können."

Sind Smart Meter überhaupt sicher?

In der Vergangenheit gab es verschiedene Beispiele, bei denen Smart Meter gehackt wurden. In einer Studie konnten Forscher 2012 etwa zeigen, dass sich aus Smart-Meter-Daten das eingeschaltete Fernsehprogramm ablesen ließ. Mittlerweile stelle aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hohe Anforderungen an Smart Meter, sagt Ulrich Grevele. Er wart an der fraglichen Studie beteiligt. Greveler ist Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Rhein-Waal und forscht zur Sicherheit bei Smart Metern. Die Anforderungen an Smart Meter in Deutschland seien mittlerweile international "richtungsweisend".

Der Unterschied zwischen Vergangenheit und der jetzigen Situation: Bevor heutzutage ein Gateway auf den Markt kommt, wird es vom BSI geprüft und zertifiziert. Sämtliche Kommunikation zwischen dem Smart-Meter-Gateway und anderen Stellen findet nur verschlüsselt statt. Es wird erst kommuniziert, sobald beide Stellen sich gegenseitig authentifiziert haben. Das Gateway sendet nur von sich selbst aus und nur mit vom BSI geprüften, zertifizierten Empfängern.

"Der Modus ist, dass das Smart-Meter-Gateway sich bei einem sogenannten Smart-Meter-Gateway-Administrator im Internet meldet und von innen nach außen eine Verbindung aufbaut. Dieser Gateway-Administrator ist wiederum zertifiziert, hat einen Stempel, ist eine vertrauenswürdige Einheit", erklärt Manuel Lösch. Smart-Meter-Gateway-Administratoren sind die Messstellenbetreiber selbst oder von ihnen beauftragte Unternehmen. Die Unternehmen müssen bei der Zertifizierung durch das BSI nachweisen, dass sie gewisse Sicherheitsmechanismen und geschultes Personal haben, sagt Lösch.

"Ein illegaler Zugriff über Datennetze auf den heimischen Smart Meter, der ist wirklich nach allen praktischen Erwägungen ausgeschlossen. Das sind wirklich sehr starke Mechanismen, die dort greifen", sagt Ulrich Greveler. Auch Manuel Lösch ist der Meinung, dass die Sicherheitsanforderungen "definitiv" hoch genug seien, um Angriffe zu verhindern.

Auch eine Attacke direkt am Zählerkasten, mit physischem Zugriff auf das Smart-Meter-Gateway, würde nicht klappen, sagt Greveler. "Wenn jemand anderes sich meiner Messstelle, meinem Gateway nähert und versucht, die Daten abzugreifen, würde er an der Authentifizierung scheitern." Das Gateway würde erkennen, dass der Angreifer kein berechtigter Kommunikationspartner ist. "Generell können wirklich nur autorisierte Personen wie zum Beispiel Abrechnungsablesedienste auf diese Daten zugreifen."

Bisher gibt es noch keine Anzeichen, dass Smart-Meter-Gateways besonderes kriminelles Interesse auf sich ziehen. Das Bundeskriminalamt antwortet auf #Faktenfuchs-Anfrage, es habe keine Erkenntnisse, dass Smart Meter in Zusammenhang mit Cyberstraftaten besondere Relevanz hätten. Beim Austausch mit anderen Ländern habe man ebenfalls keine besonderen Auffälligkeiten zu Smart-Meter-Gateways festgestellt.

Welche Daten übermittelt ein Smart Meter?