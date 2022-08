Falschinformationen erkennen - das sind die typischen Anzeichen

Diese Strategie hängt mit einem psychologischen Mechanismus zusammen: dem Bestätigungsfehler (Englisch: confirmation bias) oder der "Bestätigungsfalle", wie Philosoph Edmüller es nennt. Das ist die Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen. Diese Neigung, die wir alle haben, führt auch dazu, dass wir alle für Falschbehauptungen anfällig sind, wie Edmüller sagt.

Selektive Wahrnehmung, also die Tatsache, dass wir Menschen immer nur einen Teil der Informationen um uns herum wahrnehmen, kann zu solchen Urteilsfehlern führen. Wer von etwas überzeugt ist, wird überall die Bestätigung dafür finden - auch in der Vergangenheit.

Falschbehauptungen und Scheinargumente kommen geballt vor in Verschwörungsmythen oder -theorien: Dabei werden üble Machenschaften und geheime Bünde unterstellt – zum Beispiel, dass Einzelne oder Gruppen absichtlich Beweise zum Klimawandel fälschen (mehr dazu steht in diesem #Faktenfuchs). Wie eine Verschwörungstheorie funktioniert, zeigt auch dieser #Faktenfuchs zu "The Great Reset". In Verschwörungsideologien werden häufig auch Behauptungen aufgestellt, die schlicht nicht belegbar sind. Die Beweislast, das ist ein Grundprinzip des Argumentierens, liegt jedoch bei denen, die eine These vertreten.

Wie reagiert man am besten auf Scheinargumente?

Rhetoriktrainerin Sabrina Effenberger rät vor allem dazu, freundlich zu bleiben. "Zum Beispiel kann man sagen: Wir reden ja eigentlich gerade über Sache x – ich würde gerne dabei bleiben." Oder: "Vorhin hast du ja xy gesagt. Jetzt habe ich das Gefühl, du sagst das Gegenteil. Wie siehst du es denn?" Generell seien offene Fragen gut, um nicht in Vorwürfe abzugleiten – etwa mit den Fragewörtern Wie, Was, Warum oder Wozu.

"Widersprüche kann man auch freundlich aufzeigen. Man kann fragen: Hast du deine Meinung geändert? Oder es erst einmal auf sich beziehen: Habe ich dich da vielleicht falsch verstanden? Das ist besser als ein Vorwurf", sagt Effenberger. Und sie rät zur Selbstreflexion: "Es hilft, auch die eigene Emotion rauszunehmen, sich bewusst zu machen, dass man seinen eigenen Standpunkt vertreten kann – aber den anderen nicht überzeugen muss." Denn die gesamte gesellschaftliche Debatte könne man damit nicht verändern.

"Oft kommt man beim Argumentieren auch auf eine moralische Ebene – die man aber nicht belegen kann", sagt Effenberger. "Wenn etwa eine Seite über Moral spricht, die andere Seite über Zahlen – dann kommt man nur schwer zusammen." Begriffe wie "Freiheit" ließen sich nicht in Zahlen messen. "Man kann aber fragen: Was bedeutet denn Freiheit für dich? Und dann kann man schauen: Passen die Argumente, die danach kommen, zur Definition, die vorher verwendet wurde."

Bildungslücken, emotionale Barrieren und Lob für Irrationalität

Um zu verstehen, warum sich Falschinformation leicht verbreiten, hält Andreas Edmüller es ebenfalls für wichtig, auf sich selbst zu blicken: "Wir alle sind empfänglich für Falschbehauptungen", sagt der Philosoph. Dafür gebe es mehrere Gründe. Zunächst: "Wir haben zu wenig Zeit, um alles zu den vielen Themen zu verstehen, die uns begegnen", sagt Edmüller. "Wir haben aber auch Bildungslücken, weil wir emotionale Barrieren haben bei bestimmten Themen. Manche von uns wollen zum Beispiel nichts über Finanz- oder Geldpolitik wissen, weil sie die Beschäftigung damit für verwerflich halten. Mit dem Bereich wollen sie nichts zu tun haben." Das mache empfänglich für Falschinformation in den jeweiligen Bereichen.

Zudem sieht Edmüller große Bildungslücken, was die Methoden betrifft. "Wo lerne ich denn zu beurteilen, was ein gutes Argument ist oder eine gute Theorie? Wo lerne ich Logik und Wissenschaftstheorie?", sagt der Philosoph. In der Schulbildung komme das zu kurz.

Und Edmüller sieht noch ein weiteres Problem, das die ganze Gesellschaft betreffe: "Einige Bereiche der Irrationalität werden in der Gesellschaft positiv verstärkt, sie werden gelobt. Strukturell aber macht es keinen Unterschied, ob ich sage 'Homöopathie wirkt auch über den Placebo-Effekt hinaus' oder ob ich sage 'Das Corona-Virus existiert nicht'", sagt der Sprachphilosoph. Das eine werde staatlich unterstützt, das andere nicht. So lernen Menschen nicht, Rationalität von Irrationalität zu unterscheiden, wie Edmüller sagt.

FAZIT

Es gibt viele Arten von Scheinargumenten. Sie werden oft benutzt, um Falschinformationen zu verbreiten. Pseudo-Argumente lassen wesentliche Fakten aus oder nutzen den persönlichen Angriff oder eine Ablenkung, um das Gegenüber in die Irre zu führen. Alle Menschen sind anfällig dafür, Scheinargumente für überzeugend zu halten.