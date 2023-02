Faktenfuchs: Studie widerlegt nicht die Wirksamkeit von Masken

Cochrane schränkt Aussagekraft der eigenen Studie stark ein

Die Mitarbeiter von Cochrane erstellen Übersichtsarbeiten, sogenannte Reviews, in denen sie Forschungsergebnisse zu Gesundheitsthemen kritisch bewerten und zusammenfassen. Dazu zählt auch die am 30. Januar 2023 erschienene Arbeit "Physikalische Interventionen zur Unterbrechung oder Verringerung der Verbreitung von Atemwegsviren", in der es um den Nutzen von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Masken und Händewaschen geht.

Diese Auswertung läuft schon seit vielen Jahren und die Ergebnisse sind nun zum vierten Mal in einer aktualisierten Ausgabe erschienen. Diese bestätigt im Wesentlichen die Ergebnisse der letzten Fassung vom November 2020, schreibt Cochrane Deutschland in einer Stellungnahme.

Im aktuellen Review kommen die Autoren nach der Auswertung der ausgewählten Studien zu dem Schluss: Das Tragen von Masken in der Bevölkerung hat wahrscheinlich keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das Auftreten von Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Nichttragen von Masken. Cochrane Deutschland weist allerdings darauf hin: "Die meisten Studien sind älteren Datums und beziehen sich auf die Übertragung von Influenza- und anderen Erkältungsviren, Studien aus der Corona-Pandemie bleiben in der Minderzahl."

Insgesamt enthält der Review nun 78 Studien, die unter anderem zur Zeit der Schweinegrippe und zum ersten SARS-Virus durchgeführt wurden. Darunter sind 12 Studien, die den Unterschied zwischen dem Tragen einer Gesichtsmaske und keiner Maske vergleichen. Drei Studien kamen seit der letzten Fassung des Reviews von 2020 hinzu, zwei behandeln den Einsatz von Masken gegen die Übertragung von SARS-CoV-2, untersucht in Dänemark und Bangladesch.

Untersuchte Studien zu unzuverlässig, um sichere Schlüsse zur Wirksamkeit abzuleiten

Die meisten im Cochrane-Review ausgewerteten Studien stammen aus der Zeit vor der Pandemie. Deren Zusammenfassung erlaubt also nur begrenzt Rückschlüsse auf die Wirkung von Masken gegen das Coronavirus. Die Autoren schränken die Aussagekraft ihrer Ergebnisse außerdem weiter ein: Einige Studien wurden zu Jahreszeiten durchgeführt, als nur wenige Viren in der Bevölkerung zirkulierten, etwa außerhalb der Grippesaison. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sei die Qualität der Masken. Möglich sei auch eine Infektion über Tröpfchen an der Außenseite der Maske beim falschen An- oder Ablegen gewesen.

Am schwersten wiegt aber: In den Studien war es sehr schwierig zu überprüfen, ob die Teilnehmenden ihre Masken tatsächlich regelmäßig und korrekt getragen haben. Die Cochrane-Autoren gehen von einer eher geringen Bereitschaft aus.

Aus den sehr unsicheren Daten folgern die Cochrane-Autoren: "Das hohe Risiko einer Verzerrung (Bias) in den Studien, Unterschiede bei Messung der Ergebnisse und die relativ geringe Befolgung der Maßnahmen während der Studien erschweren das Ziehen eindeutiger Schlussfolgerungen."

Vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen ist ihre Kernaussage zu sehen: "Auf der Grundlage der von uns ausgewerteten Studien sind wir uns nicht sicher, ob das Tragen von Masken oder N95/FFP2-Atemschutzmasken dazu beiträgt, die Verbreitung von Atemwegsviren einzudämmen." Das bedeutet: Die Studien, die Cochrane untersucht hat, sind zu unzuverlässig, um sichere Schlüsse zur Wirksamkeit von Masken abzuleiten. Darauf weist etwa auch der Virologe Alexander Kekulé auf Twitter hin.