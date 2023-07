Europawahlliste der AfD: Spitzenplätze für Rechtsaußen

Derzeit ist Krah in seiner Fraktion im EU-Parlament suspendiert. Wegen Betrugsvorwürfen, die er bestreitet. Führende AfD-Politiker sehen darin kein Problem für die Spitzenkandidatur, es gelte die Unschuldsvermutung. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder hingegen findet: "Wenn man mit solch zwielichtigen Persönlichkeiten ins Öffentliche hineintritt, ist die Partei natürlich in vielfältiger Weise angreifbar."

Weidel will Festung Europa bauen

Bisher offen bleibt die Frage, was die AfD genau in und mit der EU vorhat. Parteichefin Alice Weidel will mit europäischen Partnern eine "Festung Europa bauen". Sie betonte in ihrer Rede: "Wir treten für die Stärkung der Nationalstaaten innerhalb der EU ein". Deutlich radikaler formuliert es der Leitantrag, in dem die AfD im Moment die "geordnete Auflösung der EU" fordert, um sie durch einen "Bund europäischer Nationen" zu ersetzen. Der Bundesvorstand will das gern abschwächen und spricht von einem Versehen.

Europawahlprogramm wird erst nach Listenwahl diskutiert

Allerdings sehen das längst nicht alle so. Der mächtige Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke findet die Formulierung gut und sagt, "diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann". Die Diskussion um den Leitantrag haben die Delegierten allerdings ganz nach hinten gestellt. Erst nachdem die Kandidaten für die Europawahl feststehen, wollen sie darüber diskutieren, für was diese Kandidaten dann ganz genau stehen sollen.

Die Delegierten werden nach diesem Wochenende auch am nächsten die Europawahlversammlung fortsetzen. Ob die Zeit bis kommenden Sonntag aber reicht, um alle Listenplätze zu besetzen und dann noch übers Wahlprogramm abzustimmen, ist weiter offen.

Im Video: Krah ist AfD-Spitzenkandidat für Europawahl