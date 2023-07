AfD-Chefin Weidel will eine "Festung Europa" bauen

Weniger Brüssel, mehr Berlin - mit dieser Devise will die AfD in den Wahlkampf für die Europawahl im kommenden Jahr starten. Zum Auftakt des Europaparteitags an diesem Wochenende in Magdeburg machte die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel ihre Position deutlich. Ihr zufolge sollte die Europäische Union radikal reformiert und EU-Institutionen sollten zurück gebaut werden.

Weidel will EU-Befugnisse neu vergeben

Ziel der AfD auf europäischer Ebene sei ein "Kompetenzrückbau", sagte Weidel in ihrer Rede vor den rund 600 Delegierten. "Wir treten ein für die Stärkung der Nationalstaaten innerhalb der EU." Weidel erklärte, die EU sei "zutiefst undemokratisch" und "übergriffig", sie greife in private Lebensgestaltung und in Unternehmensgestaltung ein.

Weidel suchte dabei den Schulterschluss mit anderen rechten Parteien in Europa. Gerade als Maßnahme gegen irreguläre Migration setze man auf die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten im Europäischen Parlament. "Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat, und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern", sagte die AfD-Chefin.

Weidel hatte beim an gleicher Stelle stattfindenden Bundesparteitag am Vortag in einer Debatte zum Beitritt der AfD-Delegation zur europäischen Partei "Identität und Demokratie" mit dafür gesorgt, dass ein Antrag von Befürwortern eines Austritts Deutschlands aus der EU abgelehnt wurde.

Teile der AfD nach wie vor für komplette Abschaffung der EU

Damit relativierte Weidel in Teilen die Forderungen einiger AfD-Funktionäre nach einer "geordneten Auflösung der EU". Diese war Teil eines Entwurfs des Bundesvorstands für ein Europawahlprogramm. Darin wird unter anderem die Auflösung des EU-Parlaments gefordert - also jenes Parlaments, für das die AfD bei ihrem Parteitag heute nun Kandidaten aufstellen will.

Einer der prominentesten Fürsprecher ist der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke. Er plädierte am Rande der Versammlung dafür, die Europäischen Union in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. "Es gibt viele Gründe, die EU abzulehnen, sie bringt Europa nicht weiter", sagte der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch bezeichnete Politiker im Interview mit dem Fernsehsender Phönix. "Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann." Höcke drängte überdies auf einen neuen europäischen Staatenbund.

AfD-kritische Stimmen aus der Wirtschaft

Besorgt zeigten sich derweil Vertreter der deutschen Wirtschaft über die AfD. "Die Partei lehnt vieles ab, was für unsere Wirtschaft wichtig ist, etwa Zuwanderung oder den Euro", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen, der "Welt". Das könne zu einem "negativen Standortfaktor werden". Zudem leugne die AfD den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen.

Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sagte dem "Münchner Merkur", die AfD entwickele sich zum zusätzlichen Risiko für den Industriestandort. "Als BDI-Präsident sage ich ganz klar: Deutschland lebt von seiner weltweiten Vernetzung. Und jede Politik, die diese Vernetzung reduzieren will, schadet dem Wirtschaftsstandort und damit uns allen." Außerdem brauche Deutschland qualifizierte Zuwanderung, allein schon für den Arbeitsmarkt.

Mit Informationen von dpa und afp.