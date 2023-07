"Tumultartige Szenen": Klimaaktivisten blockieren Brenner

Zu Beginn der bayerischen Sommerferien haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Fahrbahn der A13 in Richtung Italien blockiert. Nach Angaben der Tiroler Polizei klebten sich an diesem Samstag sieben der insgesamt neun Aktivistinnen und Aktivisten bei Matrei auf dem Asphalt fest. Die Straße am Brenner in Österreich ist eine wichtige Verkehrsachse und Urlauberroute, gerade in diesen Tagen herrscht viel Verkehr. Bedingt durch die Aktion bildete sich ein vier Kilometer langer Stau.

Innerhalb von weniger als einer Stunde sei die Blockade aber aufgehoben worden, berichtete ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Eintreffen der Polizei sei es "anscheinend zu tumultartigen Szenen" zwischen aufgebrachten Autofahrern und Demonstranten gekommen, sagte der Sprecher. Ein Video zeigt wütende, vom Protest betroffene Menschen. Unter anderem zerrt ein Mann mehrere Aktivisten über die Straße. Die "Letzte Generation Österreich" hatte das Video bei Twitter gepostet.