Mutmaßlicher Täter von Langweid ist laut Polizei Sportschütze

Nach der Bluttat in Langweid am Lecht hat die Polizei nun weitere Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter bekannt gegeben. Der 64-Jährige, der verdächtigt wird, am Freitagabend drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt zu haben, sei Sportschütze, sagte Polizeisprecher Markus Trieb auf BR-Anfrage. Er habe eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis.

Große Bestürzung in Langweid am Lech

Deweil ist die Bestürzung in der Gemeinde groß. Beim Bäcker und vor dem Supermarkt ist das Geschehen Tagesgespräch und in der Hochvogelstraße, wo zwei Menschen niedergeschossen und verletzt wurden, stehen Nachbarn beisammen und tauschen sich aus. Sie habe einen Anruf von ihrer Nichte erhalten, sagt eine Frau, sie solle sich einsperren, im Ort werde geschossen. Eine andere Dame erzählt, dass sie heute erst das ganze Ausmaß der Tat verstehe: "Ich bin völlig geschockt". Sie kenne Leute aus dem Haus in der Schubertstraße, "ich hoffe, dass meine Bekannte nicht unter den Toten ist".

Kritik an Polizei nach der Gewalttat

Aus Langweid ist indes auch Kritik zu hören: Man habe Hubschrauber und Rettungskräfte gesehen, aber die Bürger seien nicht vor einem bewaffneten Mann gewarnt worden, sagten Anwohner dem BR. Auch in örtlichen Bürgerforen im Internet ist ähnliches zu lesen. Laut Polizei hat aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, weil der Gesuchte bereits kurz nach der Tat festgenommen werden konnte. Daher habe es keine Warnung gegeben.

Drei Menschen getötet, zwei verletzt: Tatmotiv Nachbarschaftsstreit?

Der 64-Jährige wird verdächtigt, drei Menschen in dem Mehrfamilienhaus, in dem er gewohnt hat, erschossen zu haben: zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren sowie einen 52-jährigen Mann. Anschließend soll sich der mutmaßliche Täter zu einem knapp 500 Meter entfernt liegenden Haus in der Hochvogelstraße begeben haben und dort auf zwei weitere Menschen geschossen haben: eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann. Beide wurden schwer verletzt. Die Polizei nimmt derzeit als Tatmotiv einen Nachbarschaftsstreit an.