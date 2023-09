EU will gegen chinesische E-Auto-Subventionen vorgehen

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert und ausgebaut.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos angekündigt. Die Weltmärkte würden derzeit von "billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt", sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union im Straßburger EU-Parlament. "Das verzerrt unseren Markt." Sie werde deshalb eine "Antisubventionsuntersuchung" einleiten.

Die Umstellung auf den Elektroantrieb sei "eine entscheidende Industrie für eine saubere Wirtschaft, mit enormem Potenzial für Europa", führte die Kommissionspräsidentin aus. Zugleich habe die EU nicht vergessen, "wie sich Chinas unfaire Handelspraktiken auf unsere Solarindustrie ausgewirkt haben". Vor einigen Jahren seien viele Unternehmen von stark subventionierten chinesischen Konkurrenten vom Markt gedrängt worden. Das dürfe sich bei der Elektromobilität nicht wiederholen.

E-Autos: Strafzölle gegen China möglich

Eine Antisubventionsuntersuchung kann dazu führen, dass beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Derzeit laufen in mehreren Wirtschaftsbereichen Maßnahmen, um die Abhängigkeit der EU von Staaten wie China zu verringern und heimische Unternehmen zu schützen.

Im März hatte die EU-Kommission etwa einen Vorschlag für ein Gesetz zur Rohstoffversorgung vorgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die EU bei wichtigen Rohstoffen nicht von Importen aus einzelnen Ländern wie China abhängig bleibt.

Windkraftanlagen: Bald schnellere Genehmigungsverfahren?

Von der Leyen kündigte zudem an, die Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in der EU zu beschleunigen. Das sei Teil eines "Pakets für die Windkraft in Europa", das ihre Behörde mit der Industrie und den Mitgliedstaaten erarbeiten werde. Außerdem werde sich Brüssel dafür einsetzen, technische Kompetenzen in Europa zu schaffen, Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu sichern und die Lieferketten für Materialien zu stützen.

Grundsätzlich gelte sowohl für die Windindustrie als auch für weitere Zukunftsbranchen wie die Herstellung von grünem Stahl, von Batterien und Elektrofahrzeugen, dass deren Zukunft "in Europa liegen muss", sagte von der Leyen. Dafür setze sich die EU-Kommission mit ihrer Wachstumsstrategie ein.

"Große Schritte" der Ukraine auf Weg in die EU

Der Ukraine bescheinigte von der Leyen große Fortschritte auf ihrem Weg zum EU-Beitritt. "Wir haben die großen Schritte gesehen, die die Ukraine bereits gemacht hat, nachdem ihr der Kandidatenstatus verliehen wurde", sagte sie. Daher sei es für das EU-Parlament nun an der Zeit, "dieser Entschlossenheit gerecht zu werden", erklärte sie im Hinblick auf eine Erweiterung der Staatengemeinschaft.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU der Ukraine im vergangenen Jahr den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Zu den Auflagen für einen Beitritt gehört unter anderem die Bekämpfung der Korruption. Weitere Beitrittskandidaten sind das ukrainische Nachbarland Moldau sowie fünf Staaten auf dem Westbalkan.

Letzte Rede zur Lage der EU vor der Wahl 2024

In ihrer Rede will von der Leyen die Prioritäten und wichtigsten Initiativen für das kommende Jahr erläutern. Es ist die letzte Rede dieser Legislaturperiode im Vorfeld der Europawahl 2024, die in Deutschland am 9. Juni stattfinden wird.

Am Nachmittag wird die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanovskaja im Plenum sprechen. Außerdem wird das Parlament über seine Position für Regeln zur Verbesserung der Luftqualität abstimmen.

