Entsetzen nach Bootsunglück: "So viele Leichen, so viele Kinder"

Feuerwehrmann: "So viele Leichen, so viele Kinder"

Feuerwehrmann Giuseppe Larosa sagte, die ersten Retter seien besonders wegen der vielen Kinderleichen erschüttert gewesen. "Es war eine schaurige Szene: Leichen über den Strand verstreut, so viele Leichen, so viele Kinder", sagte er. Die Toten seien mit Schürfwunden übersät gewesen, als ob sie sich irgendwo am Schiff festgekrallt hätten, um zu überleben.

Er habe sich auf Rettungsversuche konzentriert, doch auch der Zustand der Überlebenden habe ihn erschreckt. "Was mich am meisten getroffen hat, war ihr Schweigen", sagte Larosa. "Schrecken in ihren Augen, aber sprachlos, stumm."

Drei Menschen wegen Schleuserverdachts festgenommen

In den Trümmern waren nur wenige Rettungswesten zu sehen. Nach Angaben der Vereinten Nationen und der Organisation Ärzte ohne Grenzen waren unter den Opfern ganze Familien. Viele kamen aus Afghanistan, andere aus Pakistan und dem Irak. Der italienische Sender Sky TG24 berichtete, es seien mindestens drei Menschen unter dem Verdacht festgenommen worden, die Todesfahrt organisiert zu haben. In der Gemeinde Cutro in der Provinz Crotone legten die Bürger um 11 Uhr eine Schweigeminute ein, auch an anderen Orten wurde um diese Zeit der Opfer gedacht.

Mattarella erinnert EU an Ursachen der Migrantenströme

Das schwere Unglück hat in Italien eine große Betroffenheit ausgelöst, Staatspräsident Sergio Mattarella drückte seine Trauer aus und forderte gleichzeitig die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich mehr dafür zu engagieren, die Ursachen der Migrantenströme zu beseitigen. Auch müsse die EU konkrete Verantwortung übernehmen und sich direkt in der Migrationspolitik engagieren.

Die rechte Regierung unter Giorgia Meloni will ihre Linie fortsetzen und den Dialog mit den Herkunftsländern verstärken, um die Abfahrten von Booten mit Migranten einzuschränken.