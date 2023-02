Tagesgespräch: Brauchen wir eine europäische Seenotrettung?

Im vergangenen Jahr sind im Mittelmeer mehr als 2.400 Migrantinnen und Migranten ertrunken - oder sie gelten als vermisst. Davon geht die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen aus. Am Wochenende hat sich vor der italienischen Küste ein Bootsunglück ereignet, bei dem wohl bis zu 59 Menschen gestorben sind. In unmittelbarer Nähe des Ufers nahe der Stadt Crotone prallte ihr Boot vermutlich gegen einen Felsen und brach auseinander. Die Suche nach Vermissten wurde durch starken Wellengang erschwert.

Debatte um Rettungseinsätze im Mittelmeer

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte, es sei "kriminell, ein kaum 20 Meter langes Boot mit 200 Menschen an Bord und einer schlechten Wettervorhersage in See stechen zu lassen". Ihre Regierung setze sich dafür ein, Überfahrten und damit "diese Art von Tragödien zu verhindern". Vor einigen Tagen hatte das Parlament in Rom ein Gesetz zum Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer verabschiedet. Es zwingt Rettungsschiffe dazu, pro Einsatz nur eine Bergungsaktion auszuführen. Nach Einschätzung der Kritiker könnte dies das Risiko von Todesfällen im Mittelmeer deutlich erhöhen.

Die Opposition kritisiert die Regierung von Meloni dafür, dass sie Rettungseinsätze von NGOs auf dem Mittelmeer erschwere. Von "Ärzte ohne Grenzen" heißt es in Richtung der politisch Verantwortlichen: Es sei inhuman, inakzeptabel und unverständlich, dass derartige "vermeidbare Tragödien" geschähen.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Katastrophe?

Das Tagesgespräch fragt nach Ihrer Meinung. Welche Konsequenzen müssen aus Katastrophen wie dieser gezogen werden? Brauchen wir eine europäische Seenotrettung? Was muss sich bei der Migrationspolitik ändern? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Christine Krueger im Tagesgespräch ist Erik Marquardt. Er ist Europaabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen und Autor des Buches "Europa schafft sich ab. Wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können".

