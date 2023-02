Dutzende tote Migranten nach Schiffsunglück vor Süditalien

Bei einem Bootsunglück vor der italienischen Küste sind am Sonntag wohl rund 40 Geflüchtete ums Leben gekommen. Das Boot sank am frühen Morgen vor der Küste nahe der Stadt Crotone in Süditalien, wie italienische Medien berichteten. Die Suche nach den Vermissten dauerte an und wurde durch starken Wellengang erschwert.

Mehrere Dutzend Tote nach Migranten-Schiffsunglück

Das Unglück ereignete sich in Sichtweite zur Küste. Ein Fischerboot mit zahlreichen Migranten an Bord lief nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Felsen und ging unter. Nach Angaben von freiwilligen Helfern seien sogar rund 50 Leichen am Strand der Ortschaft Cutro Crotone angeschwemmt worden. Unter den Opfern befand sich nach Angaben eines Retters auch ein Neugeborenes, wie die Nachrichtenagentur AGI berichtete.

Rund 50 weitere Personen konnten sich offenbar ans Ufer retten. Nach weiteren Überlebenden wird gesucht, die Zahl der Opfer aber könnte sich aber auch noch deutlich erhöhen. Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte suchten mit Jetskis nach weiteren Überlebenden auf dem Meer. Die raue See erschwerte die Suche aber. Nach Angaben von Geretteten, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa, waren rund 250 Menschen an Bord. Die Migrantinnen und Migranten, unter ihnen auch Kinder, sollen unter anderem aus Pakistan, dem Iran und Afghanistan stammen.

Papst betet für schiffbrüchige Migranten

Papst Franziskus hat sich bestürzt über die Nachricht vom Ertrinken zahlreicher Migranten vor der süditalienischen Küste gezeigt. Beim Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz sagte er: "Ich bete für jene, die dort gestorben sind, für die Vermissten und für die Überlebenden." Ausdrücklich dankte er allen, die den Gestrandeten Erste Hilfe leisteten und jenen, die sie aufnehmen. "Möge die Muttergottes diesen Brüdern und Schwestern helfen", sagte der Papst.

Über 2.400 geflüchtete Menschen starben 2022 bei Überfahrt

Im vergangenen Jahr sind im Mittelmeer über 2.400 Migrantinnen und Migranten ertrunken oder gelten als vermisst. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Organsation für Migration der Vereinten Nationen hervor. Ein neues Gesetz der rechten Regierung von Giorgia Meloni, das in der vorigen Woche vom Senat verabschiedet wurde, erschwert zudem die Arbeit ziviler Seenotretter.

Italien ist wegen seiner geografischen Lage besonders häufig ein Ziel von Migranten, die von Nordafrika nach Europa gelangen wollen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind in diesem Jahr bis einschließlich Donnerstag schon 13.067 Migranten auf dem Seeweg ins Land gekommen, weit mehr als doppelt so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum (5.273). Im vergangenen Jahr kamen etwa 105.000 Migranten in Italien an.