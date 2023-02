Busunglück mit Reisegruppe aus Triftern: Ursache noch unklar

Die Ursache eines Busunglücks in Österreich bei Schladming, bei dem am Wochenende ein künftiger Bräutigam aus Triftern im Landkreis Rottal-Inn ums Leben kam, ist weiter unklar. Der 31-Jährige feierte mit einer Reisegruppe seinen Junggesellenabschied.

Busfahrer im künstlichen Koma

Der Busfahrer befinde sich im künstlichen Koma und konnte noch nicht zum Unfallhergang befragt werden, sagte ein Sprecher der Landespolizei Steiermark heute zu BR24. Der Zustand des 51-jährigen Fahrers sei kritisch.

So ist weiterhin offen, warum der Bus mit 32 Insassen am Samstagabend in einer Kehre bei Schladming von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach eines Firmengebäudes zum Liegen.

Der Bus wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Ein Gutachter soll helfen, die genaue Unfallursache herauszufinden. Ein Großteil der verletzten Personen sei bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, so die Polizei.

Trauer im Markt Triftern

In Triftern sei der ganze Markt erschüttert, so Bürgermeisterin Edith Lirsch (ÖDP). Möglichkeiten zur gemeinsamen Anteilnahme sind laut dem Landratsamt Rottal-Inn derzeit nicht geplant, vor allem deshalb, weil die Familie in ihrer Trauer in Ruhe gelassen werden wolle. Ein Kriseninterventionsteam unterstützt die Familie.

Ein Toter und acht Schwerverletzte bei Busunglück

Laut einem Polizeisprecher wurden bei dem Busunglück am späten Samstagabend acht Menschen schwerverletzt. An Bord waren insgesamt 32 Männer aus Niederbayern.

Die Überlebenden hatten noch Glück im Unglück: Direkt hinter ihnen war ein Bus mit Feuerwehrleuten unterwegs, die als Ersthelfer sofort einsprangen. Zudem waren die Stützpunkte von Rotem Kreuz und Feuerwehr nicht weit entfernt, so dass innerhalb von zehn Minuten ein Großaufgebot mit mehr als 160 Rettungskräften vor Ort war. Die 25 Sanitäterinnen und Sanitäter wurden von einem Notarzt und acht weiteren Ärzten unterstützt.