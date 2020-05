Datenanalyse: Wo es beim Corona-Frühwarnsystem hakt

Mindestens eine Woche bis zum Gesundheitsamt

Der Blick in die RKI-Daten zeigt: Von den ersten Symptomen bis zur Meldung beim Gesundheitsamt vergeht in fast 40 Prozent der Landkreise durchschnittlich mindestens eine Woche. Manchmal dauert es sogar länger als zwei Wochen. Die Gründe, weshalb eine Infektion spät erkannt oder verzögert ans Gesundheitsamt gemeldet wird, sind laut RKI vielfältig. Verspätungen bei den Tests, den Meldungen und der Datenübermittlung oder aber auch einfache Eingabefehler können der Grund für diese Verzögerungen sein. Dazu beitragen können auch Verspätungen in Arztpraxen und Laboren, die Testkapazitäten und das Verhalten der Patienten selbst, die unter Umständen Tage brauchen, um zum Arzt zu gehen.

Dennoch gelingt es in einigen Landkreisen besser als in anderen, den Überblick zu behalten: Im niederbayerischen Landkreis Landshut beispielsweise dauert der Weg bis zur Meldung beim Gesundheitsamt besonders lang, im Schnitt etwas mehr als zehn Tage. Ähnlich sieht es in Bochum aus. Allerdings gibt der Landkreis an, diese Verzögerung nicht nachvollziehen zu können und beruft sich darauf, das vom RKI empfohlene Verfahren einzuhalten. Besonders schnell hingegen geht es im Landkreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen: Hier braucht eine Meldung bis zum Gesundheitsamt im Schnitt nur drei Tage.

Als großen Nachteil nennen Landkreise wie Landshut auf Nachfrage, dass viele unterschiedliche Akteure an der Meldekette beteiligt sind. Andere wie Fürth berichten von häufig unlesbaren Faxen, die bei ihnen eingehen. Als Lösung wird wiederholt ein elektronisches Meldesystem genannt. Ein solches System könnte dabei helfen, Workflows und Informationswege zu vereinheitlichen. Dies könnte die Situation tatsächlich verbessern, denn die Auswertung weist auf starke regionale Unterschiede hin.

Folgende Grafik zeigt, wie unterschiedlich schnell die Meldekette auf Landkreisebene funktioniert. Das Problem ist verteilt über ganz Deutschland – es ist ein System stark unterschiedlicher Geschwindigkeiten.