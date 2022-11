CO2-Bilanz 2022: Das globale Kohlendioxid-Budget

Das "Global Carbon Project" hat unter Beteiligung von 105 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 18 Ländern die Trends der globalen Kohlendioxidemissionen für das Jahr 2022 vorgestellt. Dabei geht es nur um den Kohlenstoffdioxidausstoß, nicht um andere Äquivalente wie beispielsweise das Treibhausgas Methan.

Im aktuellen Kalenderjahr werden die fossilen CO2-Emissionen mit 36,6 Milliarden Tonnen wohl leicht über dem Niveau von 2019 und 2021 (36,4 Milliarden Tonnen) liegen und damit einen neuen Höhepunkt erreichen (im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 war der Ausstoß um etwa fünf Prozent gesunken). Die Anstiegsrate für 2022 liegt bei etwa einem Prozent. Zum Vergleich: In den 2000er-Jahren war diese bei etwa drei Prozent gelegen, während sie in den 2010er-Jahren nur noch 0,5 Prozent betrug.

Kohlendioxid-Emissionen: Die größten CO2-Verursacher

In Europa werden die CO2-Emissionen 2022 im Vergleich zu 2021 wohl um 0,8 Prozent zurückgehen. Auch in China fällt der Ausstoß, unter anderem aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen, leicht um 0,9 Prozent. In den Vereinigten Staaten (1,5 Prozent) und vor allem in Indien steigen die Emissionen voraussichtlich um sechs Prozent. Wichtig anzumerken ist hier aber, dass die Emissionen pro Kopf in Indien immer noch nur ein Drittel der Pro-Kopf-Emissionen in der EU betragen.