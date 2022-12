Großteil der Beute aus Grünem Gewölbe sichergestellt

Die Behörden haben in der vergangenen Nacht in Berlin einen nach eigenen Angaben "erheblichen Teil" des 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden entwendeten Diebesguts sichergestellt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag in Dresden mit. Darunter seien auch mehrere besonders wertvolle Gegenstände, hieß es.

Mehr in Kürze bei BR24.