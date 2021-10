Wahl-Ticker: SPD und Union starten mit Sondierungen

05.00 Uhr: Ziemiak will mit "großem Verantwortungsbewusstsein" sondieren

Trotz der innerparteilichen Kritik an Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet setzt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor den Sondierungsgesprächen in Berlin auf die Bildung einer Jamaika-Koalition. "Wir gehen mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Gespräche mit FDP und Grünen", sagte Ziemiak der "Bild am Sonntag". "Wir wollen unseren Beitrag in einem neuen Zukunftsbündnis dazu leisten, dass etwas Neues für unser Land entsteht."