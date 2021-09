SPD siegt bei Berliner Abgeordnetenhauswahl vor Grünen und CDU

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hatte sich am Sonntagabend für eine gemeinsame Regierungsbildung mit den Grünen ausgesprochen. Die SPD werde im Fall des Wahlsiegs "auch mit allen anderen Parteien sprechen", aber der Wählerwille sei deutlich, sagte Giffey am Sonntagabend im Fernsehsender Phoenix. Es gebe "ein klares Votum für SPD und Grüne - damit müssen wir umgehen".

"Wir haben eine ganz klare Verantwortung, den Regierungsauftrag, den die Berlinerinnen und Berliner uns geben, zu respektieren", fügte sie hinzu. Lange sah es so aus, als könnten die Grünen stärkste Kraft werden, im Laufe des Abends aber wendete sich das Blatt. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch bekräftigte am Wahlabend, dass sie die bisherige Koalition von SPD, Linken und Grünen fortsetzen würde, "am liebsten unter grüner Führung".

Bisher regierte Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit einer rot-rot-grünen Koalition. Müller trat nicht wieder zur Abgeordnetenhauswahl an, er wollte als Spitzenkandidat der Berliner SPD in den Bundestag einziehen, was ihm über das gewonnene Direktmandat im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf auch gelang.