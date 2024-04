Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Bundestag beschließt Bezahlkarte für Asylbewerber

In Bayern laufen bereits Pilotversuche mit der Bezahlkarte für Asylbewerber und die Staatsregierung will sie so bald wie möglich flächendeckend nutzen. Am Vormittag hat nun der Bundestag die gesetzliche Grundlage zur Einführung beschlossen.