Experten kritisieren Bezahlkarte: "Chaos und mehr Aufwand"

Kaum Geld für Überweisungen ins Heimatland übrig

Außerdem führen Befürworter der Bezahlkarte an, dass Zahlungen ins Ausland unterbunden werden sollen. Auch dies spielt nach Einschätzung von Asylberatern keine große Rolle. Oschwald: "Das nehmen wir in der Beratung nicht wahr, dass das ein großes Thema ist. Ich halte auch die Höhe der Sozialleistungen nicht für so hoch, dass jetzt wirklich was übrigbliebe, dass man viel Geld zurückschicken könnte." Erst wenn Menschen arbeiten dürften und Geld verdienten, nähmen Überweisungen zu.

Zwar überweisen nach Angaben von Migrationsberatern Asylsuchende ab und an Geld in ihre Heimatländer - zum Beispiel, wenn Familien in großer Armut leben oder Familienmitglieder krank seien und dringend Medikamente kaufen müssten, die Beträge seien aber eher gering. Georg Schrenk erzählt: "Mir hat vor kurzem ein Afghane gesagt, dass er jeden Monat 50 Euro an seine Mutter schickt, damit sie in Afghanistan überleben kann. Wenn dort die Flüchtlinge nichts mehr hinschicken, wird die Not vor Ort größer." Auch das Argument, dass mit der Bezahlkarte die Schlepperkriminalität bekämpft werden soll, halten Experten für nicht haltbar. "Dieses migrationspolitische Argument, dass Rücküberweisungen an Schleuser getätigt werden, scheint mir deutlich übertrieben", sagt Oschwald von der Diakonie.

"Politische Debatte auf Kosten von vulnerablen Menschen"

Viele Asylbewerber wissen noch gar nicht, dass sie künftig nur noch mit der Karte einkaufen können und kaum mehr Bargeld haben werden. Viele wollten sich aus Angst, dass sich ein Interview negativ auf ihr Verfahren auswirken könnte, nicht äußern.

Dafür äußern sich inzwischen anerkannte Asylbewerber wie eine 35-jährige Arzthelferin aus dem Landkreis Erding. Sie hatte früher den hellblauen Kommunalpass, der ähnlich wie die Bezahlkarte funktionierte. "Es ist schlimm, wenn man kein Geld in der Hand hat", erinnert sie sich und nennt Probleme beim Bus oder beim Frisör. Der in Syrien geborene Amjad Abu Huwaij, der inzwischen Ehrenamtliche beim Münchner Flüchtlingsrat koordiniert, übt Kritik an der Politik: "Ich finde die Bezahlkarte eine politische Debatte auf Kosten von vulnerablen Menschen."

Bayerisches Innenministerium: Kritik "nicht nachvollziehbar"

Das bayerische Innenministerium weist die Kritik zurück: Die Akzeptanz von MasterCard sei sehr hoch. Es handele sich um eine normale Debitkarte, die an praktisch jedem Kartenlesegerät akzeptiert werde. In Geschäften, in denen die Karte nicht akzeptiert werde, könne mit Bargeld bezahlt werden, heißt es. Zudem könnten mit der bayerischen Bezahlkarte "selbstverständlich auch Rechtsanwälte bezahlt werden, auch in Raten (etwa über eine Freischaltung zur Überweisung)". Details dazu wurden nicht genannt.

In Bezug auf die Schlepperkriminalität heißt es: Den Schleusern müsse das Handwerk gelegt werden. "Da kommt es nicht auf die genaue Summe an, die an Schleuser überwiesen wird, jeder Euro ist ein Euro zu viel."

Weltbank-Ökonom: Geflüchtete überweisen nicht viel ins Ausland

Der Weltbank-Chefökonom Dilip Ratha geht davon aus, dass Flüchtlinge nur in geringem Maß Geld in ihre Herkunftsländer schicken. Schätzungen der Bundesbank zufolge geht besonders viel Geld in Länder, aus denen die meisten Arbeitsmigranten in Deutschland stammen, etwa die Türkei, Rumänien, Polen und die Ukraine. 75 Prozent der Überweisungen erfolgten innerhalb Europas.

Wie die Schätzungen ergaben, flossen im Jahr 2023 insgesamt rund 6,8 Milliarden Euro als Rücküberweisungen ins Ausland. Der Anteil an Überweisungen in Asylherkunftsländer wie Syrien, Afghanistan oder Irak mache dabei einen Anteil von zwölf Prozent aus, wobei nicht unterschieden werden kann, ob das Geld von Flüchtlingen stammt, die Sozialleistungen beziehen oder selbst längst in Deutschland arbeiten. Die Behauptung, Geflüchtete würden einen bedeutsamen Teil ihrer Sozialleistungen ins Ausland überweisen, diente zuletzt auch als Argument, um die neue Bezahlkarte einzuführen.

"Man bringt ein funktionierendes System durcheinander"

Für Migrationsberater Oschwald ist klar: "Man bringt ein funktionierendes System durcheinander. Also was ist einfacher als ein Girokonto und so weiter Geld auszuzahlen? Ich sehe auch nicht, dass das der Verwaltung wirklich etwas bringt." Und auch der Bayerische Flüchtlingsrat findet: "Für uns bietet die Bezahlkarte keine Lösung, sondern führt perspektivisch zu Chaos und mehr Aufwand", sagt Böhm. "Sie ist rechtlich absolut bedenklich und schließt Menschen nur noch mehr von der Teilhabe der Gesellschaft aus."

Bedenken beim Datenschutz

Rechtlich bedenklich findet Böhm zum Beispiel den Datenschutz, denn noch sei unklar, wer den Guthabenstand auf der Karte sehen könne oder auch, ob einsehbar sei, wann, wo eingekauft wurde. "Da es so viele rechtlich sehr diskussionswürdige Punkte gibt, schauen sich natürlich Menschenrechtsorganisationen das ganz genau an", sagt Böhm. "Und da gibt es im Moment schon Gespräche und den Fokus darauf, sich zu überlegen, was an den Bezahlkarten tatsächlich rechtlich problematisch ist und wo sollten die Gerichte in Bayern, aber auch bundesweit noch einmal ganz genau hinschauen."

Das Innenministerium erwartet kein Chaos: "Alle Leistungsbehörden werden vorher in der Anwendung des (leicht handhabbaren) Bezahlkartensystems geschult", teilt das Innenministerium mit.