Münchner Stammstrecken-Tunnel komplett gesperrt

Wer am Wochenende in München mit der S-Bahn unterwegs fahren will, muss sich Alternativen suchen. Denn die Stammstrecke, die ohnehin ein Nadelöhr ist, wird wieder einmal gesperrt. Von Freitagnacht (22.40 Uhr) bis Montagfrüh (4.40 Uhr) bleibt der Tunnel geschlossen. Es können keine S-Bahnen durchfahren.

Erneute Sperrung schon Ende April

Genau so wird es auch am letzten April-Wochenende noch einmal sein. Die Linien beginnen oder enden vorzeitig, manche Züge halten zudem nicht an allen Stationen. Fahrgäste müssen auf Regionalzüge, U-Bahnen und die Tram 19 ausweichen, die parallel zur Stammstrecke unterwegs ist. Zwischen Ostbahnhof und Riem ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bauarbeiten am Stellwerk Ostbahnhof

Der Grund für die Sperrung an diesem Wochenende sind Gleiserneuerungen am Isartor und Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Das Stellwerk, über das zum Beispiel Weichen und Signale gesteuert werden, sollte eigentlich schon vergangenes Jahr fertig sein und den S-Bahn-Betrieb zuverlässiger machen. Vor kurzem wurde aber bekannt, dass es nun erst im Sommer 2025 soweit sein wird. Das neue Stellwerk soll für mehr Zuverlässigkeit im chronisch anfälligen S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt sorgen.