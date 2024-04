Verdoppelung queerfeindlicher Straftaten in Bayern

Betroffene zeigen mehr bei der Polizei an

Die Zahlen haben sich seit 2022 verdoppelt – heißt das, Bayern wird queerfeindlicher? Das könne man so nicht sagen, sagt David Beck, Hate-Speech-Beauftragter der Bayerischen Justiz. "Was wir sehen, ist, dass queerfeindliche Straftaten vermehrt angezeigt werden. Dass die Hemmschwellen sinken, die Sachverhalte auch bei uns zur Anzeige zu bringen. Aber ob das dann einfach eine Erhellung eines bestehenden Dunkelfeldes ist oder ob das Dunkelfeld anwächst, das können wir nicht sagen."

Betroffene wie Theresa Bittermann zeigen also mittlerweile mehr an. Das liege auch daran, so das bayerische Innenministerium, dass das Thema Queerfeindlichkeit mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sei. Und auch die Bevölkerung selbst häufiger mit Hasskriminalität in Berührung komme.

Grüne: Queere Menschen unter Druck

Laut Florian Siekmann, Sprecher der Grünen für queeres Leben, zeigen die gestiegenen Zahlen, dass queere Menschen in Bayern stärker unter Druck geraten. "Wir haben eine starke Verbreitung von Onlinehass, wir haben aber auch mehr tätliche Übergriffe, die tatsächlich mit gefährlicher Körperverletzung draußen auf der Straße stattfinden. Das liegt auch daran, dass Hass stärker geschürt wird", so der Grünen-Abgeordnete. Die Verdopplung der Straftaten nennt er erschreckend und warnt: "Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. 80 bis 90 Prozent wird immer noch nicht angezeigt, sei es aus Scham oder aus Angst." Er fordert eine Ansprechperson für Opfer queerer Gewalt in allen Polizeipräsidien. "Damit die Menschen schneller zur Polizei gehen, bereit sind anzuzeigen. Damit wir auch die geringen Aufklärungsquoten verbessern."

Nur höchstens die Hälfte der Straftaten wird aufgeklärt

Die Aufklärungsquote ist immer noch mau. 2023 lag sie bei Hasskriminalität insgesamt bei knapp 70 Prozent, bei Delikten, die LGBTIQ-feindlich sind, höchstens bei 50 Prozent, teilt das bayerische Innenministerium mit.

Angst vor Übergriffen im öffentlichen Raum

Theresa Bittermann hat Sorge, wenn sie in ihre Kommentarspalte auf Instagram schaut. Sie fragt sich: "Ob ich Angst haben muss vor tätlichen Angriffen im öffentlichen Raum. Es besorgt mich schon und ich frage mich, ob das passieren kann." Weniger im Netz posten, das wird sie aber nicht. Eher mehr.