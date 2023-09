Beschluss mit AfD: Merz verteidigt Thüringer CDU

Nachdem im Thüringer Landtag die CDU auch mit Hilfe der AfD eine Steuersenkung durchsetzen konnte, hat sich nun CDU-Parteichef Friedrich Merz erstmals öffentlich dazu geäußert. Im Interview mit den privaten Fernsehsendern Pro7 und Sat1 verteidigte er das Vorgehen des Thüringer Landesverbandes. Das Interview wird heute um 19.45 Uhr zeitgleich auf beiden Sendern ausgestrahlt.

Merz: keine Absprachen mit AfD

Merz sagte wörtlich: "Wir haben etwas vorgetragen, was wir in der Sache für richtig halten und das hat eine Mehrheit bekommen." Auch andere Parteien hätten zustimmen können. Die FDP habe dies getan. Dennoch - so beklagte Merz - richte sich die ganze Kritik gegen die CDU. Der CDU-Chef bekräftigte: Seine Partei arbeite mit der AfD nicht zusammen. Damit wies er die Behauptung des Chefs der Thüringer Staatskanzlei zurück, es habe Absprachen zwischen der Thüringer CDU und der AfD gegeben.

CDU achte nicht darauf, von wem Zustimmung kommt

Mit Blick auf die künftige politische Arbeit der Christdemokraten erklärte Merz: Auch weiter werde seine Partei Vorschläge machen. Dabei schaue man nicht, wer zustimmt und ablehnt. Das thüringische Landesparlament hatte einen CDU-Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer am Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD beschlossen. Die Regierungsfraktionen von Linken, Grünen und SPD stimmten dagegen, sie haben jedoch keine eigene parlamentarische Mehrheit.

Auch interne Kritik an Vorgehen der Thüringer CDU

Daraufhin war der CDU vorgeworfen worden, durch eine Zusammenarbeit mit der AfD gegen eigene Beschlüsse zu verstoßen. Auch Günther hatte dies kritisiert: "Die zunehmende Radikalisierung der AfD erfordert eine noch konsequentere Haltung gerade einer konservativen Partei."

Zuspruch erhielt Merz dagegen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Ich glaube, da hat er recht", sagte dieser im RTL-"Nachtjournal Spezial". "Im Übrigen läge es an den anderen demokratischen Parteien, diese gute Idee einer Steuersenkung zu unterstützen, denn Entlastung für Bürger ist ja nichts Extremes, sondern sinnvoll." Die Bundesregierung belaste die Bürger nur. "Insofern könnten die Ampel-Parteien in Thüringen ein gutes Signal setzen für den politischen Anstand und für die Entlastung der Bürger."

Mit Informationen der AFP