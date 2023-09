Regensburger Bischof distanziert sich von Extremisten-Geste

Das Bistum Regensburg hat sich von einer rassistischen Geste distanziert, die ein Teilnehmer neben Bischof Rudolf Voderholzer beim "Marsch für das Leben" in Berlin gezeigt hat. Der Mann zeigt auf einem Foto den so genannten White-Power-Gruß in die Kamera. Das Zeichen wird zunehmend von der extremen Rechten verwendet im Sinne von weißer Vorherrschaft.

Voderholzer distanziert sich von Foto

Im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, wo das Foto kursiert, stellte das Bistum Regensburg klar: "Bischof Dr. Voderholzer würde niemals an der Seite von Rechtsradikalen laufen. Das Foto entstand ohne unser Wissen." Leider würden sich unter die friedlichen Teilnehmer auch Menschen mit unredlichem Gedankengut mischen, das toleriere man in keinster Weise.

Beim jährlichen "Marsch für das Leben" hatten am Samstag in Berlin rund 1.700 Menschen für ein Verbot von Abtreibungen und gegen Praktiken der Stammzellforschung und Sterbehilfe demonstriert, begleitet von einer Gegendemonstration mit 400 Personen.