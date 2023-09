Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Messerstecherei in Würzburg: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

In Würzburg hat es am frühen Morgen eine Messerstecherei vor einer Diskothek in der Innenstadt gegeben. Ein 28-Jähriger wurde dabei getötet, zwei weitere Personen schwer verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.