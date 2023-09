Thüringer Staatskanzlei: "Augenfällige Absprachen" mit der AfD

Gauck: "Kann in Sachfragen manchmal so passieren"

CDU-Vizechefin Karin Prien hatte nach der Abstimmung erklärt, die Christdemokraten müssten in der Lage sein, konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten - ohne sich dafür gleich Vorwürfe anhören zu müssen. In diese Richtung geht auch die Argumentation von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, der sich am gestrigen Freitagabend in die Debatte eingeschaltet hat - bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals "The Pioneer".

Bei nüchterner Betrachtung sehe er "nicht eine Weichenstellung", so Gauck. Der Alt-Bundespräsident betonte, er würde "sofort laut aufschreien, wenn in der Union Stimmen kämen, mit dieser AfD zu koalieren oder substanzielle Absprachen zu treffen". Aber wenn man "unverdächtig ist, mit denen zu koalieren, dann kann das manchmal in Sachfragen so passieren wie jetzt".