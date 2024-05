Starker Dauerregen in Teilen Bayerns am Wochenende

Herrmann will in Nürnberg Lagebericht abgeben

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will in Nürnberg über die drohende Unwetterlage und den Stand der Vorkehrungen informieren. Die bayerischen Katastrophenschutzbehörden würden sich bereits auf die ergiebigen Regenfälle vorbereiten, erklärte das Innenministerium in einer Mitteilung.

Der Innenminister ist heute an der Georg Simon Ohm Hochschule in Nürnberg zu Besuch, um die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zum Thema "Engagement & Freiwillige Feuerwehr" zu begutachten.

Feuerwehren sehen sich gut vorbereitet

Trotz der amtlichen Unwetterwarnung der Warnstufe 3 sind die Feuerwehren in Mittelfranken vorläufig gelassen. Mit übermäßigen Überflutungen rechne man weder im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, noch in Nürnberg. "Wir haben keine größeren Vorbereitungen laufen", sagte Rainer Weiskirchen, Kreisfeuerwehrsprecher in Neustadt/Aisch. Die rund 5.000 Feuerwehrleute im Landkreis seien dank regelmäßiger Übungen gut auf mögliche Hochwasser-Szenarien vorbereitet.

Gleiches gelte in Nürnberg, so Volker Pöll, diensthabender Direktionsdienst an der Integrierten Leitstelle. Sollten Keller und Unterführungen doch stärker volllaufen als erwartet, würde die Stadt eine Bereitschaft ins Leben rufen.

Volksfest-Umzug in Schweinfurt wetterbedingt abgesagt

Auch in Unterfranken ist die Lage derzeit noch ruhig. Die Pegel der Flüsse in Unterfranken sind laut Hochwassernachrichtendienst aktuell im grünen Bereich. Laut Angaben der Integrierten Leitstellen (ILS) Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg und der Polizei bereiten sich die Einsatzkräfte vor, indem sie Sandsäcke befüllen. Die Wetterprognose beschäftigt auch Veranstalter von Festivals wie dem Africa-Festival in Würzburg, das gestern begonnen hat und bis Sonntag dauert. In Schweinfurt wurde bereits vorsichtshalber der Volksfest-Festumzug abgesagt, der morgen hätte stattfinden sollen. Von der Stadt heißt es in einer Mitteilung dazu: "Die schlechte Wetterprognose – mit zum Teil Unwetterwarnungen für ganz Bayern – fordert vor allem auch die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei." Das nach dem Festzug geplante 9. Unterfränkische Gautrachtenfest des Trachtenverbands sei von der Absage aber nicht betroffen.

Mit Informationen von dpa