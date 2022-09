Energiepreisrechner: Wie teuer sind mein Strom und Gas geworden?

Was bedeutet die hohe Inflationsrate?

Die Daten zeigen: Gas und Strom sind im Vergleich zum Vorjahr überall in Bayern deutlich teurer geworden. Die Teuerung zeigt sich aber auch in vielen anderen Bereichen. Jeden Monat ermittelt das Statistische Bundesamt für Deutschland die Teuerungsrate, die Inflation. Dabei wird ermittelt, wie sich die Preise für "typische" Güter und Dienstleistungen bei privaten Haushalten verändern. In dem "Warenkorb" werden zum Beispiel Ausgaben für Kinobesuche, Nahrungsmittel, Bekleidung, das Tanken und vieles mehr betrachtet.

Die individuelle Inflation, also die Preissteigerungen, die man persönlich hinnehmen muss, kann je nach Lebensumständen davon allerdings deutlich abweichen. Die Inflationsrate wird nicht nur für Deutschland ermittelt, sondern auch für den Euroraum und die gesamte EU. Ein moderater Preisanstieg über Jahresfrist in Höhe von 2 Prozent ist der Zielwert der Europäischen Zentralbank, EZB. Für den August dieses Jahres lag die Preissteigerung in der EU aber bei über 10 Prozent. Verbraucher müssen also im Schnitt 10 Prozent mehr für Waren und Dienstleistungen ausgeben.

Gaskrise wird durch den Krieg in der Ukraine verschärft

Dennoch ist der Haupttreiber der Inflation derzeit der Preisanstieg bei der Energie, besonders beim Gas. Auch wenn es regionale Unterschiede gibt, sind die Gaspreise insbesondere durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und die Entwicklungen danach in die Höhe geschossen. Die folgende Grafik zeigt, wie sich der Durchschnittspreis für Gas in Deutschland und Bayern entwickelt hat: