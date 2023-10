Polizeieinsatz in Ingolstadt: AfD-Chef Chrupalla im Krankenhaus

Bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt hat es nach Angaben der Partei einen "tätlichen Vorfall" gegen den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla gegeben. Chrupalla sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Mittwoch von der AfD-Bundesgeschäftsstelle. Chrupallas Gesundheitszustand befinde sich "noch in der Klärung".

Die örtlichen Direktkandidaten der AfD, Oskar Lipp und Tobias Teich, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, sprachen von einem "Angriff" auf Chrupalla. Es habe sich nicht - wie ebenfalls vereinzelt in den sozialen Medien berichtet - um einen Schwächeanfall gehandelt. Aus dem Berliner Umfeld von Timo Chrupalla heißt es, dieser sei mit einer Nadel verletzt worden und bleibe deshalb zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus.

Polizei bestätigt Einsatz bei AfD-Kundgebung

Die Polizei Ingolstadt bestätigte auf BR-Anfrage einen Polizeieinsatz bei der AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz, nannte aber keine Details. Laut "Donaukurier" wurde Chrupalla zunächst gestützt zu einem Polizeiauto gebracht. Später transportierte ihn dann ein Krankenwagen in die Klinik.

Laut dem AfD-Politiker Teich hat die Polizei vor Ort Untersuchungen durchgeführt und zwei Personen mitgenommen. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Vorfall vor Rede von Chrupalla in Ingolstadt

In Bayern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagte, Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu dem Vorfall gekommen. Auf der Veranstaltung auf dem Ingolstädter Theaterplatz haben sich nach AfD-Angaben rund 250 Personen befunden.

Landtags-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner erklärte auf BR-Anfrage, sie habe am späten Nachmittag Selfies mit Chrupalla gemacht. Dabei habe er ganz fit gewirkt. Sie sei dann weggegangen, kurz danach sei der Zwischenfall passiert.

Co-Vorsitzende Weidel: Mallorca statt Mödlareuth

Der 48-jährige Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD. Seit Juni 2022 bildet er mit Alice Weidel das Führungsduo der Partei. Sie sind außerdem Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.

Weidel hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben. Laut dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hielt sich Weidel am Dienstag allerdings auf Mallorca auf.