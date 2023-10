Vorfall um Chrupalla: Bisher keine giftige Substanz gefunden

Nach einem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt haben Ärzte bei AfD-Chef Tino Chrupalla einen Nadelstich am Oberarm dokumentiert. Das geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ingolstadt aus dem vorläufigen Arztbrief hervor.

In einem vorläufigen Arztbrief, den Chrupallas Büro der Nachrichtenagentur dpa zur Einsicht zur Verfügung gestellt hat, ist sowohl von einer "intramuskulären Injektion" als auch an anderer Stelle von einer "Infektion mit unklarer Substanz" die Rede. Auch ein "Nadelstich" am rechten Oberarm wird beim körperlichen Untersuchungsbefund erwähnt.

Befragung des behandelnden Arztes

Wie die dpa aus Ermittlerkreisen erfuhr, hat die Polizei inzwischen dazu auch den behandelnden Arzt befragt. Dem zufolge handelt es sich bei dem Wort "Nadelstich" aber um eine Beschreibung des Verletzungsbilds auf Grundlage von Chrupallas Angaben, nicht um eine tatsächliche Feststellung eines erfolgten Nadelstichs. Das heißt, es ist unklar, ob es tatsächlich einen Nadelstich gab.

Nadelstich steht im Arztbrief

Staatsanwältin Veronika Grieser hatte zuvor mitgeteilt, aus dem vorliegenden Arztbrief gehe hervor, dass die Ärzte im körperlichen Untersuchungsbefund einen Nadelstich im Oberarm von Tino Chrupalla festgestellt hätten. Demnach sei im vorläufigen Arztbrief vom 05.10. des Klinikums Ingolstadt ein "Nadelstich re. Oberarm im Bereich M. deltoideus" festgehalten.

Keine Substanz bei toxikologischen Untersuchungen festgestellt

Die Untersuchungen im Ingolstädter Klinikum ergaben laut Mitteilung außerdem, dass bei den toxikologischen Untersuchungen keine Substanzen festgestellt wurden. Auch die weiteren Untersuchungen verliefen demnach unauffällig. Die durch die Ermittlungsbehörden noch in Auftrag gegebene chemisch-toxikologische Untersuchung von Blutproben liegt demnach nun ebenfalls vor. Sie zeigten die Aufnahme von Schmerzmitteln im therapeutischen Bereich. Diese könnten dem Arztbrief zufolge aber auf seine Behandlung im Krankenhaus zurückzuführen sein. Hinweise auf weitere relevante Substanzen ergeben sich laut Staatsanwaltschaft aus dem Untersuchungsbefund nicht.

Chrupalla sei auf der Intensivstation überwacht worden und am 05. Oktober "nach unauffälligem Monitoring und in beschwerdefreien, gutem Allgemeinzustand" entlassen worden, heißt es demnach in dem Arztbrief.

Zeugen berichten nicht von Spritze

Die Staatsanwaltschaft teilte weiter mit, die in der Anamnese durch die Ärzte niedergelegte Schilderung, bei einer politischen Veranstaltung sei Herr Chrupalla "beim Selfies schießen in einer Menschenmenge mit einer Spritze in den rechten Oberarm gestochen worden", finde in den bislang vorliegenden Zeugenaussagen keine Grundlage. Die Beibringung einer Spritze oder einen körperlichen Angriff hätten diese Zeugen nicht wahrgenommen. Durch Zeugen sei beobachtet worden, dass sich Herr Chrupalla nach kurzer Zeit an den Oberarm gegriffen habe.

Die Ermittlungen liefen weiter, sagte die Staatsanwältin dem BR. In der nächsten Woche rechne man mit den Ergebnissen der untersuchten Kleidung. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler demnach aus der Auswertung von Bildmaterial, das mutmaßliche Zeugen über ein Upload-Portal der Polizei zur Verfügung gestellt haben.

Unterdessen weisen Ärzte in den sozialen Medien darauf hin, dass eine intramuskuläre Injektion nicht diagnostiziert werden könne. Soll heißen: Zwar können Mediziner eine Einstichstelle erkennen, nicht aber, ob einem Patienten tatsächlich eine Substanz in die Muskeln gespritzt wurde. Auf die Nachfrage, wieso Infos über einen Stich in den Arztbrief aufgenommen wurden, schrieb ein Arzt: "Meine Güte, das ist doch nicht so schwer. Weil es der Patient so angegeben hat. Ich schreibe euch doch auch eine AU (Red.: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) mit entsprechender Diagnose, wenn ihr montags mit Magen-Darm kommt. Kann euch das Gegenteil nicht beweisen, auch nicht meine Aufgabe!"