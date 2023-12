Zwei Tote nach Lastwagenunfall in Passau: Was bekannt ist

Passau steht unter Schock. Zwei Tage vor Jahreswechsel sorgt ein tragisches Ereignis in der Innenstadt für Entsetzen. Was bisher bekannt ist:

Was ist passiert?

Am Vormittag ist in der Passauer Bahnhofstraße ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 63 Jahre alte Lastwagenfahrer an einem haltenden Fahrzeug vorbei und erfasste dann fünf Fußgängerinnen und Fußgänger. Eine 37-jährige Frau starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, ihre elfjährige Tochter erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die weiteren Fußgänger – ein neunjähriger Sohn der Verstorbenen sowie zwei Frauen im Alter von 70 und 45 Jahren – seien schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gekommen. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus, nach medizinischer Behandlung befindet er sich nun in Gewahrsam der Polizei.

War es ein Unfall?

Ja, davon geht die Polizei klar aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Lkw-Fahrer nach einem Liefervorgang weiterfahren, fuhr an einem haltenden Fahrzeug vorbei und erfasste dabei die fünf Fußgänger. Warum dies geschah, müssen laut Polizeisprecherin Katharina Reiner die weiteren Ermittlungen ergeben. Sie sprach von einem "tragischen Ausweichmanöver". Ein Gutachter, der ein unfallanalytisches Gutachten erstelle, war vor Ort. Auch die Staatsanwaltschaft sei eingebunden. Ein Polizeisprecher wies Theorien in sozialen Medien zurück, wonach es sich um eine vorsätzliche Tat handeln könnte, und betonte: "Wir gehen ganz fest von einem Verkehrsunfall aus."

Was sind die Reaktionen?

Der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) hat sich zu dem tragischen Ereignis zu Wort gemeldet: "Von dem heutigen LKW-Unfall bin ich zutiefst betroffen und schockiert. Bei solchen Ereignissen gilt unser ganzes Mitgefühl den betroffenen Menschen und deren Angehörigen." Dieses Unglück bedeute einen denkbar schlechtesten Ausklang für das Jahr 2023. Dupper dankte auch allen Einsatzkräften, welche "in vorbildlicher Weise unter den schlimmen Vorzeichen ihre Arbeit ausgeführt" hätten.

Wie ist die Lage in Passau?

Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zunächst hätten die Passauer den Unfall im nachweihnachtlichen Trubel auf den Straßen gar nicht so wahrgenommen, erst als die Hubschrauber kreisten, sei klar gewesen, dass etwas Schlimmeres passiert sein musste, so Reiner. Die Polizei hatte den gesamten Bereich großräumig abgesperrt, die Schanzlbrücke war zeitweise komplett gesperrt. Inzwischen sind alle Straßen, inklusive der Bahnhofstraße, für Autos wieder freigegeben. Während der Verkehr wieder läuft, stehen die Menschen in Passau aber weiter unter Schock.

Wie geht es weiter?

Der Lastwagen wurde laut Polizei abgeschleppt und soll eingehender von der Polizei untersucht werden. Ein Gutachter soll zudem die genauen Unfallumstände aufklären. Es gebe zudem viele Augenzeugen, so Katharina Reiner zu BR24, weswegen man hoffe, den Unfallhergang schnell rekonstruieren zu können. Zudem ist laut der Polizeisprecherin ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, das Opfer, Zeugen und Rettungskräfte nach dem Schock betreuen würde.

Mit Informationen von dpa und AFP.