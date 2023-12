Lkw erfasst Fußgänger in Passau: Eine Tote, mehrere Verletzte

In Passau ist am Vormittag in der Bahnhofstraße ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden eine Frau getötet und fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter auch der Lkw-Fahrer. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Polizei hat den gesamten Bereich großräumig abgesperrt, die Schanzlbrücke war zeitweise komplett gesperrt, ist aber wieder für den Verkehr freigegeben.

Polizei geht derzeit von Unfall aus

Die Polizei kann noch keine genauen Angaben machen, geht aber eher von einem Unfall als einem Anschlag aus, eventuell habe der Lkw-Fahrer gesundheitliche Probleme gehabt.

Es gebe viele Augenzeugen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern gegenüber BR24, weswegen man hoffe, den Unfallhergang schnell rekonstruieren zu können.

Medienberichten zufolge ist der Lkw in das Schaufenster eines Geschäftes gefahren. Das konnte die Polizei aber noch nicht bestätigen.