Faktenfuchs:Keine Supermarkt-Schließungen wegen Geflüchteten

Darum geht's:

Wo viele Geflüchtete untergebracht werden, gibt es auch häufig Diskussionen unter Bürgerinnen und Bürgern. Und manchmal werden auch Falschbehauptungen verbreitet.

So kursierten beispielsweise in mehreren bayerischen Orten Gerüchte, dass Supermärkte schließen müssen, weil es Probleme mit Geflüchteten gebe. Das stimmt nicht.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein "Musterbeispiel" für die Verbreitung von Gerüchten.

In Orten, wo viele Geflüchtete untergebracht sind, kommt es immer wieder zu hitzigen Diskussionen und Protesten unter Bürgerinnen und Bürgern. In solchen Situationen verbreiten sich auch Gerüchte – so heißt es beispielsweise, dass Supermärkte wegen Problemen mit Geflüchteten schließen müssten.

Mancherorts scheint es in Supermärkten tatsächlich Probleme mit Geflüchteten zu geben, wie ein aktueller Fall aus Regensburg zeigt – verschiedene Medien, darunter auch die Mittelbayerische Zeitung, berichteten kürzlich von einem Hilferuf eines Edeka-Betreibers, da Bewohner von Asylbewerberheimen dort stehlen würden. Schließen mussten Supermärkte aber – in zwei Fällen, wo es kürzlich behauptet wurde – nicht. Die Behauptungen dazu sind falsch.

In diesem #Faktenfuchs erklären wir, wie diese Gerüchte entstehen und warum sie sich so leicht verbreiten. Dabei beziehen wir uns zunächst auf die Orte Tussenhausen und Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu, im Anschluss berichten wir von einem ähnlichen Fall aus dem oberbayerischen Penzing.

Auf einer Bürgerversammlung wird Gerücht angesprochen

In Tussenhausen kursierte ein Gerücht, dass ein Supermarkt wegen Problemen mit Geflüchteten schließen sollte. Der BR berichtete Anfang Dezember darüber. Aufgekommen war das Gerücht unter anderem auf einer Bürgerversammlung in Tussenhausen Mitte November: Im Protokoll wird ein Bürger oder eine Bürgerin (anonymisiert von der Marktgemeinde) zitiert, der oder die gesagt habe, "dass in Bad Wörishofen Läden schließen müssen, da so viele Asylanten stehlen". In der Folge wird deutlich, dass sich das Gerücht auf die dortige "Penny"-Filiale bezieht.

Konzern-Sprecher: "Gerüchte entbehren jeder Grundlage"

Diese Behauptung ist falsch. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dem #Faktenfuchs sagte, hatte die Polizei nach der Bürgerversammlung Kontakt mit dem Lebensmittelmarkt in Bad Wörishofen aufgenommen: "Eine polizeiliche Recherche und Befragung der Filialleitung im Nachgang ergab, dass der Markt nicht geschlossen wurde und dieses Gerücht damit als unwahr bezeichnet werden kann." Auch ein "Penny"-Pressesprecher sagte dem #Faktenfuchs: "Diese Gerüchte entbehren jeder Grundlage."

Dennoch wird deutlich: In beiden Orten ist die Stimmung aufgeheizt. In Tussenhausen wird beispielsweise über ein Thermozelt als Notunterkunft diskutiert. Das Zelt steht bereits und kann Platz für rund 80 Asylbewerber bieten. Wie ein Bürger dem #Faktenfuchs sagt, hätten viele Menschen vor Ort Bedenken.

Auch in Bad Wörishofen äußerten einige Bürger Ängste vor Geflüchteten, sagt Bernd Zimmermann. Der Rentner kümmert sich ehrenamtlich um Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt und kennt die Stimmung unter den Einheimischen. Von dem Gerücht rund um die Supermarktschließung habe er auch gehört. Es werde sehr viel Unsinn erzählt, sagt der Helfer.

Auch in Penzing schließt der Lebensmittelmarkt nicht

Zu viele Geflüchtete für einen kleinen Ort – diese Diskussion kennt man auch im 30 Kilometer entfernten Penzing. In der Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech leben etwa 600 Geflüchtete in Kasernengebäuden – bei 2.500 Einwohnern. Wie BR24 berichtete, schlug der Bürgermeister Peter Hammer (CSU) im Oktober Alarm: Die Gemeinde sei an der Belastungsgrenze.

Und auch in Penzing ging das Gerücht um, dass ein Lebensmittelmarkt – wegen vieler Diebstähle und Pöbeleien – schließen müsse. Wie in Bad Wörishofen, ist auch an diesem Gerücht nichts dran. Das bestätigt die Marktleitung. Und auch Bürgermeister Hammer sagt dem #Faktenfuchs: "Am Ende bleibt es…ein Gerücht."