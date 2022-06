Zugunglück: Ermittler untersuchen weiter den Unglücksort

Die Ermittler der Soko "Zug" sind nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen weiterhin vor Ort. Die Lok und ein Waggon standen am Mittwochmorgen noch immer auf dem Gleis, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilte. Die Ermittlungen zur Ursache des Zugunglücks laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II und richten sich gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München war am Freitag kurz nach der Abfahrt bei Burgrain entgleist. Dabei starben vier Frauen und ein Teenager, rund 40 Menschen wurden verletzt.

Bundesstraße 2 wohl bald wieder befahrbar

Die seit Freitag im Bereich der Unfallstelle gesperrte Bundesstraße 2 mit dem Tunnel Farchant könnte unter Umständen im Laufe des Mittwochs wieder freigegeben werden. Zuvor müssen allerdings die Höhenkontrolle und die für die Bergung beseitigten Leitplanken wieder installiert werden.

Die Zugstrecke selbst wird noch länger gesperrt bleiben. Nach ersten Informationen könnte sie möglicherweise erst nach dem G7-Gipfel Ende Juni wieder freigegeben werden. Die Instandsetzung dauert voraussichtlich einige Wochen. Ersatzbusse sind im Einsatz. Die Bahn rät von nicht zwingend erforderlichen Zugfahrten im Bereich Garmisch-Partenkirchen und Murnau ab.

Zugteile bleiben wegen Ermittlungen weiter vor Ort

Aufgrund der laufenden Ermittlungsarbeiten bleiben die demolierten Zugteile nun bis auf Weiteres vor Ort, wie ein Bahnsprecher am Vortag erläuterte. Wann sie abtransportiert werden, blieb offen. Die Fahrgestelle der geborgenen Waggons wurden inzwischen sichergestellt. An der Unfallstelle unterwegs sind neben den Beamten der Soko "Zug" auch Mitarbeitende vom Eisenbahnbundesamt und der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Des Weiteren hat die Staatsanwaltschaft unabhängig davon einen externen Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.

Bei den Ermittlungen waren zuletzt die Fahrgestelle und Schienen in den Fokus gerückt. Fahrgestelle wurden bereits sichergestellt, am Unglücksort fanden Untersuchungen zur Unglücksursache statt. Am Montag war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn auf der Unglücksstrecke Sanierungsarbeiten an den Gleisen geplant hatte, die am 25. Juni hätten starten sollen.