Zugunglück: Ermittlungen gegen Bahnmitarbeiter eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft München II hat nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen ein Ermittlungsverfahren gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn eingeleitet. "Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt die Soko Zug derzeit gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn unter anderem wegen des Verdachts der Fahrlässigen Tötung", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd dazu mit. Nähere Angaben zu den Vorwürfen wurden nicht gemacht.

Soko "Zug" ermittelt

Die Soko "Zug" führt seit einigen Tagen die Ermittlungen zur Ursache des Zugunglücks unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II. Die Beamten der Soko werden dabei vom Eisenbahnbundesamt und der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung unterstützt. Des Weiteren hat die Staatsanwaltschaft unabhängig davon einen externen Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.

Fahrgestelle und Gleisanlage im Fokus

Bei den Ermittlungen waren zuletzt die Fahrgestelle und Schienen in den Fokus gerückt. Fahrgestelle wurden bereits sichergestellt, am Unglücksort fanden Untersuchungen zur Unglücksursache statt. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zufolge waren alle Experten vor Ort der Meinung, "dass die wahrscheinlichste Ursache ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug sein müsste".

Bahn plante Sanierungsarbeiten an der Strecke

Am Montag war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn auf der Unglücksstrecke in Kürze Sanierungsarbeiten an den Gleisen plante. Demnach sollten vom 25. Juni bis 9. Juli zwischen Oberau und Garmisch-Partenkirchen eine nächtliche Gleislageberichtigung und Schienenerneuerungen stattfinden.

Tatsächlich war die Bahnstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen wegen Hochwasser der Loisach nach Erkenntnissen des BR mehrere Wochen nicht befahrbar, Reparaturarbeiten am Bahndamm könnten damit möglicherweise in Zusammenhang stehen.

Deutsche Bahn: "Unterstützen die Aufklärung"

Die Deutsche Bahn teilte mit, sich wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht äußern zu können. "Selbstverständlich setzen wir alles daran, die ermittelnden Behörden bei der Aufklärung der Unfallursache zu unterstützen", sagte ein Bahnsprecher.

Fünf Menschen starben

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München war am Freitagmittag kurz nach der Abfahrt entgleist, vier Frauen und ein 13-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen starben, rund 40 Menschen wurden verletzt, eine Frau befindet sich laut Polizei weiter in einem kritischen Zustand.

Zwei der getöteten Frauen im Alter von 30 und 39 Jahren stammten nach Angaben der Polizei aus der Ukraine. Unter den Opfern befinden sich außerdem eine 51-Jährige aus Wiesbaden sowie eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis München.