Zwei Flüchtlinge aus der Ukraine unter Opfern des Zugunglücks

Kein Hinweis auf Terroranschlag vor G7-Gipfel in Elmau

Zu den vor allem in sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten, es könnte sich um einen Anschlag im Zuge des bevorstehenden G7-Gipfels in Elmau gehandelt haben, sagte der Minister: "Nach meinen Informationen sagen die bisherigen Erkenntnisse nichts in diese Richtung aus. Wir können auch noch nichts hundertprozentig ausschließen. Aber alles, was bisher untersucht worden ist, deutet nicht in diese Richtung."

Der Unfall in Burgrain habe keine Auswirkungen auf die Organisation des Gipfels, versicherte der Minister. So spiele die Bahn bei der Anreise zum Gipfel keine Rolle. Zudem werde die Bahnstrecke zwischen Garmisch und Mittenwald während des Gipfels ohnehin gesperrt.

Ermittler stellen Fahrgestelle der Waggons sicher

Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen unter der Leitung der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit Bundespolizei, Deutscher Bahn und dem Eisenbahn-Bundesamt, erläuterte der Innenminister weiter. Es würden zum Teil Fahrgestelle der Waggons sichergestellt. Zudem werde überlegt, ob auch einzelne Schienen oder Schwellen sichergestellt werden müssen.

Alle umgekippten Waggons abtransportiert

Die Bergung am Unfallort ging am heutigen Pfingstmontag wie geplant voran. Alle drei im Gleisbett umgekippten Waggons wurden vom Technischen Hilfswerk aus dem Gleisbett auf die Bundesstraße 2 gehoben und abtransportiert. Damit ist der Einsatz des THW beendet, teilte dessen Sprecher Frank Simon dem BR mit. Die noch auf den Gleisen befindlichen Zugteile werden über die Gleise geborgen.

Am Pfingstmontagabend fand ein Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Zugunglücks statt.